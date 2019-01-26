В Бразилии обрушилась плотина: под завалами больше 300 человек

Большая трагедия случилось в бразильском муниципалитете Брумадинью, штат Минас-Жерайс. В результате масштабного обрушения плотины, сдерживающей отходы от горнодобывающей промышленности, под завалами горных пород и грязи оказались погребены более 300 человек. Сейчас они числятся без вести пропавшими, но как говорит губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема, мало шансов найти людей, которые еще живы, их практически нет.

Аэрофотоснимки показали, что на месте зеленых лугов теперь огромное грязное месиво, оно полностью затопило и завалило дома в регионе Коррего-до-Фейхао.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688363" frameborder="0"></iframe> В Бразилии обрушилась плотина от отходов горной породы.

Правительство президента республики Яира Больсонаро уже создало кризисный комитет по разрешению последствий катастрофы. Больсонаро объявил, что его правительство начало важную спасательную операцию и что он сам в ближайшее же время посетит место катастрофы.

На данный момент около двухсот пожарных задействованы в спасательный операции.