2019-01-26T16:13:39+03:00
В мире

В Бразилии обрушилась плотина: под завалами больше 300 человек

Для разрешения чрезвычайной ситуации создан специальный правительственный кризисный комитет [видео]
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Потоки воды смыли мост в бразильском муниципалитете Брумадинью.Потоки воды смыли мост в бразильском муниципалитете Брумадинью.Фото: REUTERS
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Большая трагедия случилось в бразильском муниципалитете Брумадинью, штат Минас-Жерайс. В результате масштабного обрушения плотины, сдерживающей отходы от горнодобывающей промышленности, под завалами горных пород и грязи оказались погребены более 300 человек. Сейчас они числятся без вести пропавшими, но как говорит губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема, мало шансов найти людей, которые еще живы, их практически нет.

Аэрофотоснимки показали, что на месте зеленых лугов теперь огромное грязное месиво, оно полностью затопило и завалило дома в регионе Коррего-до-Фейхао.

В Бразилии обрушилась плотина от отходов горной породы.

Правительство президента республики Яира Больсонаро уже создало кризисный комитет по разрешению последствий катастрофы. Больсонаро объявил, что его правительство начало важную спасательную операцию и что он сам в ближайшее же время посетит место катастрофы.

На данный момент около двухсот пожарных задействованы в спасательный операции.

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