Кандидат в президенты Украины похвастался, как украл бесплатные шапки в Давосе

На Всемирный экономический форум в Давосе обычно приезжают самые сильные и умные мира сего в экономике. Обсуждают макроэкономические процессы, пути развития мировой экономики, способы предотвращения мировых экономических кризисов и пути борьбы с ними. Но вот спроси такого участника, чего он добился в Давосе, какого конкретного результата, будь он хоть трижды Нобелевским лауреатом, а ничего не сможет конкретно ответить. Обсуждали, мол, дискутировали, корреляцию считали или венчурность капитальных вложений в нанотехнологии оценивали. И все. Так это и бабушки на скамейке кобыляцию у Светки из пятого подъезда без ошибки оценивают. И про ту самую «тунанутехнологию» у Васьки с третьего этажа просветят. А вот конкретно – чего добился? Промолчит, и все тут.

Но так было до тех пор, пока в Давос не начала ездить украинская делегация. В которой даже засветились конкретные кандидаты в президенты. А один из них, кандидат в президенты Украины, экс-министр экологии Игорь Шевченко может похвастать теперь пятью импортными шапками, захваченными в Швейцарии. Никаких аналогий с Януковичем, господа-товарищи! Никакого криминала! Все гораздо проще. Лыжные вязаные шапочки синего цвета – бесплатный сувенир на форуме. Есть специальные автоматы, в которых их можно взять совершенно бесплатно. Хозяева-устроители справедливо и логично думали, что нормальному человеку больше одной такой шапочки не надо. Взял, натянул на голову и пошел по делам, чтобы голову не застудить. Логично? Вроде бы да.

Но тут на горизонте появился кандидат в президенты Украины.

Впрочем, лучше дать слово самому «герою». Благо он с гордостью и рассказал о своем поступке, и даже видео снял.

- Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, чтобы не прибегнул к «шапочным махинациям» ради друзей. Проснулся в 6 утра (не поленился ведь, чтобы запас был – прим. авт.) и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой (на самом деле она синяя, но Шевченко хочется, чтобы была голубой – прим. авт.) шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила. Отошел 10 метров и понял, что мало взял). Вернулся взять еще, но не тут-то было, - описывает Шевченко. - Неизвестно откуда появился охранник и чуть меня не арестовал). Сказал, что я уже взял достаточно и должен уходить. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он «разрешил» мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого «не видит». Он демонстративно отвернулся, а я типа втихаря взял шапку. Вот так, на что только не пойдешь ради друзей!

Игорь Шевченко затаривается сувенирами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пять! Пять шапок импортных! И все на халяву! Вот это результат! Ты посрамлен, Адам Смит, и не только ты, но и Маркс, и Кейнс, не говоря уже обо всех великих Нобелевских лауреатах, вместе взятых! А вам слабо!

Впрочем, только шапками забота о сувенирах для друзей не исчерпалась. Чуть позже Игорь Шевченко посетил приемы Йельского и Гарвардского университетов, где ему удалось украсть сразу аж 8 (восемь!) коробок брендированных символикой Йеля конфет М&М`s.

На следующее утро кандидат в президенты Украины, уступая просьбам друзей из Украины, стырил еще две синих шапки, доведя число своих трофеев до 15: семь шапок и 8 коробок конфет. Обо всем этом он совершенно открыто (в том числе, и как торговался с охранником, уговаривал его и т.д.) написал на своей странице в соцсети «Фейсбук», вызвав массу восторженных комментариев у своих подписчиков. После чего невольно возникает вопрос, на месте ли ложечки в отеле, и все ли осталось в том номере, в котором он жил. Поскольку страсть к сувенирам – жуткой силы разрушительная вещь у друзей Шевченко из Украины, если судить по комментариям его подписчиков.

Не знаю, как вам, а мне кажется, что экономическая программа этого кандидата в президенты Украины уже вполне понятна. Сначала все везде стырить, а потом все поделить между своими. Да и не шапками одними, как говорится, нужны еще и магнитофоны импортные. И куртки замшевые. И много чего еще.

И еще одно непонятно, это программа только для кандидата Шевченко и его друзей или для всей Украины? Потому что Давос – он маленький, и на всех точно не хватит. Даже при очень лояльной охране.