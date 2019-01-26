После развода Елена Степаненко решилась на подтяжку лица

Развод между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко случился в конце прошлого года, но пара до сих пор спорит по поводу справедливости дележа некоторого особо ценного имущества. Что, впрочем, не мешает, супругам, которые тридцать лет прожили в браке, теперь наслаждаться обретенной свободой. Так, ведущий "Смехопанорамы" на январские праздники улетел в Барселону вместе со своей ассистенткой Татьяной Бурхуновой, которая только недавно призналась, что действительно испытывает к артисту большие чувства.

А вот Степаненко, судя по всему, решила использовать зимние время не для курортов, а для того, чтобы заняться собой. На днях артистка была замечена в Центральном научно-исследовательского институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Видео с юмористкой, снятое одним из пациентов клиники, появилось в распоряжении РЕН ТВ.

На нем видно, как бывшая жена Петросяна вместе со своей помощницей, сначала заходит в клинику, а спустя час появляется уже с разметкой на лице, которые делают пластические хирурги, когда готовятся к операции. Таким образом, опытные врачи объясняют, каким образом будет проведена подтяжка лица.

Судя по всему, к такому серьезному шагу 65-летнюю Степаненко подтолкнул как раз развод, который, как уверяют все психологи, сильно бьет по самооценке любой женщины. И видимо, Елена решила, что лучший способ вернуть вновь уверенность в себе - это стать моложе.

Напомним, о разводе Степаненко и Петросяна впервые заговорили в августе прошлого года. Больше всего поклонников поразил масштаб нажитого -1,5 миллиарда рублей. В суде супругам пришлось поделить 10 квартир. Степаненко сейчас живет в самой большой (512 кв. метров) и самой ценной из них, в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, по соседству со скандально знаменитой осужденной экс-фигуранткой «Оборонсервиса» Евгенией Васильевой.

Три квартиры в Сеченовском переулке (первая - площадью 138,7 кв. м, вторая - 92,28 кв. м, третья - 32,3 кв. м), одна из которых переоборудована под офис Петросяна.

Квартира на Ростовской набережной в знаменитом полукруглом доме архитекторов, построенном по проекту Щусева.

В центре, на Покровке Петросян купил квартиру и взял в аренду землю, собираясь там построить музей юмора. Однако пока отложил проект.

Квартира в Большом Кондратьевском переулке.

В Сочи супруги купили сразу три квартиры, объединив их в большие апартаменты.

У супругов есть дача площадью 380 кв. м на участке в 30 соток в поселке Жаворонки в Подмосковье.

Еще одна дача в Люберцах оформлена на Степаненко.

Также супруги владели шестью машино-местами в Москве и несколькими автомобилями, включая джип «Лексус».

Делить супругам пришлось и внушительную коллекцию антиквариата. Евгений Ваганович - страстный коллекционер старинных книг, юмористических журналов (1800-х годов). Вместе со Степаненко они посещали антикварные салоны и скупали редкие вещицы и картины - в его собрании, например, есть подлинник Поленова. Елена же питает слабость к старинным вазам.

Кроме того, позже выяснилось, что у его помощнице. а по другим данным, разлучницы Татьяны Бурухуновой есть большие апартаменты на Лесной улице в центре Москвы, которая она отремонтировала совсем недавно и в которых есть места для детской с двумя колыбельками. Тогда пошли слухи о том, что ассистентка может быть беременна от знаменитого артиста. Но они не подтвердились.

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Слухи о том, что у 72-летнего Евгения Вагановича разладились отношения с 65-летней супругой, ходили давно. Но все вопросы на эту тему артист жестко пресекал. И вот наконец стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся и делят совместно нажитое за 32 года брака имущество. По некоторым данным, оно оценивается в 1,5 млрд. рублей. Елена Степаненко претендует на 80 процентов этой суммы. Петросян в ответном иске предлагает поделить имущество 50 на 50. (подробности)