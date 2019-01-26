2019-01-26T19:56:18+03:00
Звезды

После развода Елена Степаненко решилась на подтяжку лица

65-летняя артистка развернула борьбу за молодость
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Год назад Степаненко скинула больше 20 кг, тогда о пластических операциях еще речь не шлаГод назад Степаненко скинула больше 20 кг, тогда о пластических операциях еще речь не шла
Изменить размер текста:

Развод между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко случился в конце прошлого года, но пара до сих пор спорит по поводу справедливости дележа некоторого особо ценного имущества. Что, впрочем, не мешает, супругам, которые тридцать лет прожили в браке, теперь наслаждаться обретенной свободой. Так, ведущий "Смехопанорамы" на январские праздники улетел в Барселону вместе со своей ассистенткой Татьяной Бурхуновой, которая только недавно призналась, что действительно испытывает к артисту большие чувства.

А вот Степаненко, судя по всему, решила использовать зимние время не для курортов, а для того, чтобы заняться собой. На днях артистка была замечена в Центральном научно-исследовательского институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Видео с юмористкой, снятое одним из пациентов клиники, появилось в распоряжении РЕН ТВ.

На нем видно, как бывшая жена Петросяна вместе со своей помощницей, сначала заходит в клинику, а спустя час появляется уже с разметкой на лице, которые делают пластические хирурги, когда готовятся к операции. Таким образом, опытные врачи объясняют, каким образом будет проведена подтяжка лица.

Судя по всему, к такому серьезному шагу 65-летнюю Степаненко подтолкнул как раз развод, который, как уверяют все психологи, сильно бьет по самооценке любой женщины. И видимо, Елена решила, что лучший способ вернуть вновь уверенность в себе - это стать моложе.

Напомним, о разводе Степаненко и Петросяна впервые заговорили в августе прошлого года. Больше всего поклонников поразил масштаб нажитого -1,5 миллиарда рублей. В суде супругам пришлось поделить 10 квартир. Степаненко сейчас живет в самой большой (512 кв. метров) и самой ценной из них, в клубном доме в 1-м Зачатьевском переулке, по соседству со скандально знаменитой осужденной экс-фигуранткой «Оборонсервиса» Евгенией Васильевой.

Три квартиры в Сеченовском переулке (первая - площадью 138,7 кв. м, вторая - 92,28 кв. м, третья - 32,3 кв. м), одна из которых переоборудована под офис Петросяна.

Квартира на Ростовской набережной в знаменитом полукруглом доме архитекторов, построенном по проекту Щусева.

В центре, на Покровке Петросян купил квартиру и взял в аренду землю, собираясь там построить музей юмора. Однако пока отложил проект.

Квартира в Большом Кондратьевском переулке.

В Сочи супруги купили сразу три квартиры, объединив их в большие апартаменты.

У супругов есть дача площадью 380 кв. м на участке в 30 соток в поселке Жаворонки в Подмосковье.

Еще одна дача в Люберцах оформлена на Степаненко.

Также супруги владели шестью машино-местами в Москве и несколькими автомобилями, включая джип «Лексус».

Делить супругам пришлось и внушительную коллекцию антиквариата. Евгений Ваганович - страстный коллекционер старинных книг, юмористических журналов (1800-х годов). Вместе со Степаненко они посещали антикварные салоны и скупали редкие вещицы и картины - в его собрании, например, есть подлинник Поленова. Елена же питает слабость к старинным вазам.

Кроме того, позже выяснилось, что у его помощнице. а по другим данным, разлучницы Татьяны Бурухуновой есть большие апартаменты на Лесной улице в центре Москвы, которая она отремонтировала совсем недавно и в которых есть места для детской с двумя колыбельками. Тогда пошли слухи о том, что ассистентка может быть беременна от знаменитого артиста. Но они не подтвердились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая причина развода Петросяна и Степаненко: Новая пассия юмориста урезала доходы его законной супруги

Слухи о том, что у 72-летнего Евгения Вагановича разладились отношения с 65-летней супругой, ходили давно. Но все вопросы на эту тему артист жестко пресекал. И вот наконец стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся и делят совместно нажитое за 32 года брака имущество. По некоторым данным, оно оценивается в 1,5 млрд. рублей. Елена Степаненко претендует на 80 процентов этой суммы. Петросян в ответном иске предлагает поделить имущество 50 на 50. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Издание The Telegraph извинилось перед Меланьей Трамп за публикацию ложных сведений о ее жизни
Юлия Тимошенко обвинила Порошенко в узурпации информационного пространства
Совет безопасности ООН поддержал позицию США по Венесуэле
Госсекретарь США Помпео надеется, что Россия изменит отношение к ситуации в Венесуэле
"Желтые жилеты" ворвались в полицейский участок во французском Эвре
Члены рабочей партии Курдистана напали на турецкую военную базу в Ираке
Вице-президент Бразилии Моурау предложил предложил создать "коридор" для побега Мадуро
В США девочка-подросток сбежала от убийцы-похитителя после трех месяцев плена
В США стартаперы запустили в продажу использованные салфетки с вирусом гриппа
Мария Захарова прокомментировала ультиматум европейских стран Венесуэле
Воздух на круизных лайнерах оказался таким же грязным, как в крупных мегаполисах
В Париже и Мадриде рассказали, при каких условиях Гуаидо признают главой Венесуэлы
В исповедальнях старинной церкви в Италии нашли несколько прослушек
Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бейдера перед поединком в Bellator
Коалиция США нанесла авиаудар в районе Эль-Багуз в Сирии
Бастрыкин: "900 дней жители города на Неве доказывали всему миру, что наш народ никогда не сдается и никогда не будет побежден"
При взрыве в жилом доме в Стамбуле пострадали три человека
Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Не менее 12 человек пострадали от смерча в аэропорту Антальи
Гуайдо назвал возможные сроки досрочных выборов в Венесуэле
В Госдуме призвали немецкие СМИ не трогать праздник снятия блокады Ленинграда
Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 20 лет
Суд в Москве арестовал свидетеля по делу Никиты Белых
Пушков возмутился немецкой статьей о блокаде Ленинграда
Снегопад в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждение
Авербух прокомментировал выступление россиянок на ЧЕ по фигурному катанию
России и США договорились наращивать диалог по КНДР
Умер композитор Мишель Легран - автор музыки для фильма «Шербурские зонтики»
Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ