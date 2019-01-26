Бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер 26 января 2019: прямая онлайн-трансляция Bellator 214

В ночь с субботы на воскресенье один из самых известных в мире российских бойцов смешанного стиля многоопытный Федор Емельяненко сразится в финале Гран-При Bellator, турнир пройдет под номером 214.

Для "Последнего Императора" это будет последний, возможно, бой в профессиональной карьере. Емельяненко заявил, что готов завершить свои выступления именно этим поединком в США. Его соперником будет американец Райан Бейдер. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер Bellator 214.

Когда и где пройдет бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер Bellator 214

Бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер пройдет в рамках большого бойцовского шоу Bellator 214 26 января. Ареной поединка выбрана T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Турнир пройдет на арене "Форум" в городе Инглвуд в штате Калифорния.

Точное время начала боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер Bellator 214

Из-за большой разницы в часовых поясах встреча Емельяненко и Бейдера пройдет в пересчете на московское время - после 6 часов утра 27 января 2019 года. Сами соревнования, "главный кард" турнира откроются в 5 часов утра 27 января 2019 года. В Калифорнии будет на 10 часов меньше, а значит - вечер 26 января 2019 года.

Прямая трансляция боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер Bellator 214

Проследить за ходом боя Федор Емельяненко - Райан Бейдер в рамках турнира Bellator 214 можно будет в прямом телеэфире канала "Матч ТВ", начиная с 05:00 по московскому времени в воскресенье, 27 января.