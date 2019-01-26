2019-01-26T21:39:57+03:00
Спорт

Бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер 26 января 2019: прямая онлайн-трансляция Bellator 214

Бой Bellator 214 Федор Емельяненко — Райан Бейдер. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 26 января 2019 года, когда по московскому времени будет утро 27 января
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бой Федор Емельяненко - Райан Бейдер пройдет 26 января в рамках турнира Bellator 214. Фото: ТАССБой Федор Емельяненко - Райан Бейдер пройдет 26 января в рамках турнира Bellator 214. Фото: ТАСС
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В ночь с субботы на воскресенье один из самых известных в мире российских бойцов смешанного стиля многоопытный Федор Емельяненко сразится в финале Гран-При Bellator, турнир пройдет под номером 214.

Для "Последнего Императора" это будет последний, возможно, бой в профессиональной карьере. Емельяненко заявил, что готов завершить свои выступления именно этим поединком в США. Его соперником будет американец Райан Бейдер. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер Bellator 214.

Когда и где пройдет бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер Bellator 214

Бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер пройдет в рамках большого бойцовского шоу Bellator 214 26 января. Ареной поединка выбрана T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Турнир пройдет на арене "Форум" в городе Инглвуд в штате Калифорния.

Точное время начала боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер Bellator 214

Из-за большой разницы в часовых поясах встреча Емельяненко и Бейдера пройдет в пересчете на московское время - после 6 часов утра 27 января 2019 года. Сами соревнования, "главный кард" турнира откроются в 5 часов утра 27 января 2019 года. В Калифорнии будет на 10 часов меньше, а значит - вечер 26 января 2019 года.

Прямая трансляция боя Федор Емельяненко — Райан Бейдер Bellator 214

Проследить за ходом боя Федор Емельяненко - Райан Бейдер в рамках турнира Bellator 214 можно будет в прямом телеэфире канала "Матч ТВ", начиная с 05:00 по московскому времени в воскресенье, 27 января.

Бой.

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