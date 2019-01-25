Артур Чилингаров - о скандальной статье немецкой журналистки: Я пережил блокаду 5-летним ребёнком. И мало ли что там пишут... Мне на это наплевать

- Алло, Артур Николаевич! У вас есть одна секунда?

- Есть...

- А просто - мы обычно с вами чуть ли не каждый год связываемся как раз в эти дни - в годовщину снятия блокады Ленинграда. Вот... И я у вас обычно беру небольшое интервью. Вы как раз участвуете во всех этих мероприятиях...

- Да, я сейчас в Ленинграде.

- Как в этом году все проходит? В прошлом вас там не было... Как у вас ощущение?

- Ну, замечательно все проходит. Хотя - и трудно... Года идут. Блокадники уже в возрасте все. Ну, такие характерные - преданные своей Родине все блокадники.

- Артур Чилингаров, наверное, самый молодой блокадник - вас же ещё ребёнком из Ленинграда вывезли.

- Ну, я тогда ещё был ребёнок, конечно. Мне было пять... Ну, шесть лет, пока нас эвакуировали.

- Но вы что-то помните из тех событий?

- Я помню, конечно. Помню бомбежки. Я родился и жил в том районе, где горвоенкомат. Это Декабристов улица. (А мы - рядом, в Рабочем переулке.) И горвоенкомат постоянно бомбили. Это я все помню - мы в подвал бегали прятаться.

Помню - столярный клей, олифа... Вместо масла. Ну, все делали - бабушка, мать. (Мать потом эвакуировали - у нее отнялись ноги.) Все делали, чтобы детей прокормить.

Артур Чилингаров - о статье в Suddeutsche Zeitung журналистки Зильке Бигальке 00:00 00:00

- Не знаю, вы обсуждаете это с блокадникам или нет. Есть такая немецкая журналистка - Зильке Бигальке из Süddeutsche Zeitung. Она опубликовала статью, где пишет, что годовщина снятия Ленинградской блокады превратилась в России в торжество. То есть - в праздник какой-то. Она не понимает нашего менталитета...

- Ну, она не понимает: праздник - что живы мы. Что общаемся, что выжили. Что - вот сплоченность и преданность - это помогло выжить многим детям.

Кто сейчас остался? Сейчас - дети блокадного Ленинграда. И мало ли кто там пишет что... Мне на это наплевать.

Я знаю - вот когда встречаюсь с блокадниками, я чувствую, что у нас - братские отношения друг к другу. И мы чувствуем, что с каждым годом Российское правительство и Владимир Владимирович Путин, брат которого погиб в блокаду, уделяют внимание этому событию. Такому - как блокада, как годовщина её снятия.

- Ну, это особая такая дата.

- Это не понять. Не понять никому... Характер российский. Советский...

*КСТАТИ

О чем пишет немецкая журналистка

Празднование годовщины снятия блокады Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии, - об этом говорится в статье журналистки Зильке Бигальке, опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Журналистка напоминает, что в это воскресенье в Санкт-Петербурге состоится парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады с города.

"В очередной раз те, кто находится у власти в Москве, отправляют на парад солдат - вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти", - утверждает Бигальке, отмечая при этом, что блокада Ленинграда остается "болезненным" моментом в истории России.

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