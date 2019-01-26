"С ума сошли немного": Плющенко и Тарасова прошлись по Коляде и Ковтуну

Евгений Плющенко остался недоволен выступлением своих соотечественников Максима Ковтуна и Михаила Коляды на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Его поддержала прославленная тренер Татьяна Тарасова, назвав произошедшее позором.

"Коляда и Ковтун, это, конечно… На следующий сезон предлагаю договориться с нами - со мной и Ягудиным. Мы тоже можем с тройными «бомбануть», да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и, глядишь, и в европейскую троечку зайдем", - предложил Плющенко.

Он развед руками: "Если серьезно, я не знаю, что делать этим ребятам с психикой, хотя мысли есть".

По словам прославленного фигуриста, он разочарован выступлением Михаила Коляды. "Коляда - талантливый, все умеет, все проблемы у него только в голове. Я такого не ожидал от его катания, честно -это даже не катастрофа, позор какой-то", - констатировал Евгений.

Он признает, что можно ошибиться. "Но когда это происходит несколько сезонов подряд, в том числе и на Олимпиаде? Может, тренерскому составу вообще всю подготовку надо менять", - вопрошает именитый спортсмен.

Плющенко напомнил, что не раз предлагал Коляде и его команде обратиться за помощью к своему бывшему тренеру: "В Петербурге есть профессор Мишин, и ничего постыдного в том, чтобы обратиться к нему за помощью, нет".

Говоря о россиянине Александре Самарине, который завевовал серебряную медаль, Евгений не скупился на похвалу: "Самарин - просто молодец, парень боролся, крутил, до конца держался, но вытащил программу. Вытянул четверной тулуп, боролся на всех элементах, тащил. Заслуженное второе место".

По выступлению Ковтуна, который не сумел в произвольной программе выполнить удачно ни одного прыжка и получил худшие среди всех выступавших баллы за технику, прошлась Татьяна Тарасова. "Господи, позор какой-то! Честное слово - просто амок. Да, но если амок - сидите дома. Просто стыдно", - возмущалась тренер в эфире Первого канала.

Говоря о Коляде, она предположила, что у того что-то случилось с кистью, когда он упал. "Или палец выскочил… Или сломал. Но это тоже нужно быть в таком амоке - никто из наших себе не изменяет. С ума сошли немного. Придется им ехать на Кубок России и еще раз отбираться -кто хуже или лучше", - добавила заслуженный тренер России.

Позже Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал Евгения Плющенко. "Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться - ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне - откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной", - цитирует Ягудина ТАСС.

Напомним, Коляда на чемпионате Европы занял пятое место. Лидировавший после короткой программы фигурист трижды упал. Ковтун стал 14-м. Золотую медаль завоевал испанец Хавьер Фернандес, серебряную - россиянин Александр Самарин, бронзовую - итальянец Маттео Риццо.