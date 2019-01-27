В Москве скончался глава столичного Департамента региональной безопасности

В Москве скоропостижно скончался руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников. Чиновнику было всего 56 лет.

В Департаменте уже подтвердили эту информацию. Предварительно причиной смерти Черникова называют острую сердечно-сосудистую недостаточность. Все произошл овечером в субботу, 26 января.

- Информация уточняется, - заявила пресс-секретарь Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова.

Владимир Черников - коренной москвич, кандидат экономических наук. До 1994 года был кадровым военным, ушел в запас в звании полковника. Затем несколько лет занимался собственным бизнесом, а в 2000 году начал работать в Правительстве Москвы. В 2006-м занял пост начальника Управления делами Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 2008-м - возглавил Финансово-экономическое управление Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2010 году Владимир Черникова вернулся в столичное Правительство, возглавив Департамент СМИ и рекламы. В 2015 году Сергей Собянин назначил его руководителем Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. С октября 2016-го Владимир Черников работал на посту руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.