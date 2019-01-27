Илья Авербух рассказал, как решил поставить Софье Самодуровой чемпионскую программу

В Минске завершился чемпионат Европы, где российские фигуристы завоевали лишь одно «золото». И выиграла его отнюдь не Алина Загитова, а 16-летняя воспитанница Алексея Мишина Софья Самодурова. Вот что нам рассказал известный хореограф Илья Авербух, поставившей юной спортсменке из Санкт-Петербурга произвольную программу.

- Я считаю, что Софья большая умница. Она справилась с волнением. Конечно, в силу того, что она дебютантка, у нее еще нет такой маститости. Она сама признавалась, что, в первую очередь, была сконцентрирована на прыжках. И на чистом исполнении элементов. Поэтому к чемпионату мира есть много куда прибавить, особенно в образах. Наверное, как правильно сказал профессор Алексей Мишин, Самодурова выиграла, но не превзошла Алину Загитову. Ведь Софья выиграла во многом благодаря тому, что Загитова допустила массу ошибок в произвольной программе. Но Софье по плечу выигрывать самой.

- Вы, как хореограф, довольны тем, как Софья исполнила ваши задумки?

- В общем, я доволен. Но есть куда расти.

Илья Авербух.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А как у Сони называется программа?

- «Бурлеск». Я хотел сделать программу танцевального характера. Обычно я делаю драматичные программы. Но Соня сама по себе очень яркая, танцевальная девочка. И чтобы отличаться от всех, программа «Бурлеск».

- Накануне чемпионата вы говорили, что наши девочки смогут занять все три первых места, если они не ошибутся...

- В принципе, произвольная программа, когда Станислава Константинова с 11-го места смогла переместиться на 4-е, лишний раз подтвердила мои слова, что уровень женского одиночного катания европейского не очень высок. И только грубейшие ошибки Константиновой в короткой программе не позволили ей быть призером.

- А у ребят сенсация. Третий номер сборной Александр Самарин чуть самого Фернандеса не обыграл и завоевал «серебро».

- Самарин проявил свои лучшие качества. И он идет на очень сложные прыжки. К сожалению, не совсем все идеально получилось в произвольной. Потому что если бы все получилось так, как он мог, он бы выиграл чемпионат Европы. Но надо отдать ему должное, он молодой (Самарину 20 лет, - Ред.) и он сражался, был очень заряжен на борьбу, чего нельзя сказать о наших двух других ребятах, которые просто отдали медали. Михаил Коляда, имея такой колоссальный отрыв в 10 баллов, умудрился все растранжирить… Не знаю. Здесь есть какие-то, на мой взгляд, тактические ошибки. Например, Миша пошел на четверной сальхов, который он ни разу не исполнял в этом сезоне на турнирах. Мне кажется, это был неоправданный риск. Надо подойти более зрело к программе. И, может, в данной ситуации, надо было все сделать как в короткой, когда Миша не так рисковал. И совершенно четко выиграл.

- Илья, мы, чуть ли не впервые, в истории уступили французам в общем зачете чемпионата Европы.

- Это все такие условности. Действительно, я прекрасно помню времена, когда мы на ЧЕ выигрывали во всех четырех видах. А сейчас у нас только одно золото. Объективно год на год не приходится, конечно. При этом мы практически выступали дома - в Беларуси. Но еще до турнира было понятно, что в танцах французы (Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон) возьмут золото. Они однозначные фавориты. Там должно было произойти что-то нереальное, чтобы французы в танцах не выиграли. Но то, что в парном катании мы отдали французам медаль, это, конечно, жалко.

Софья Самодурова и Алексей Мишин.Фото: REUTERS

- Ждем чемпионата мира...

- На чемпионате мира будет все гораздо сложнее. В женском одиночном катании выступят очень сильные японки. И будет очень серьезная борьба. В танцах добавятся еще и американцы, и канадцы. И, конечно, в мужском одиночном катании приедет Ханю... В общем, конечно, турниры нельзя сравнивать.

- Почему мы теряем лидирующие позиции? Что это, смена поколений?

- Команда у нас очень сильная. Нет ни одного вида, где бы мы не были без медалей. Сейчас просто все подтянулись. Но в танцах, я считаю, мы достаточно серьезно прибавили. И у нас очень хорошие две танцевальные пары. Они в этом году сделали рывок. И это зачет.

Вот мальчики, конечно, не смогли выиграть однозначно. И тут вопрос риторический и никто на него уже ответить не может, что происходит с нашими ребятами.

- Все в хоккей ушли. Мало ребят занимается в секциях фигурного катания.

- Вопрос, на мой взгляд, в другом: мы видим, что наши ребята владеют сложным набором прыжков. Они абсолютно конкурентоспособны. Но что-то происходит с психологией...

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск (Белоруссия)

Женщины. Итоговая классификация. 1. Софья Самодурова – 213,84. 2. Алина Загитова (обе – Россия) – 198,34. 3. Вивеса Линдфорс (Финляндия) – 194,40. 4. Станислава Константинова (Россия) – 189,72.

Мужчины. Итоговая классификация. 1. Хавьер Фернандес (Испания) – 271,59. 2. Александр Самарин (Россия) – 269,84. 3. Маттео Риццо (Италия) – 247,08… 5. Михаил Коляда – 240,87... 14. Максим Ковтун (оба – Россия) – 216,18.

Танцы. Итоговая классификация. 1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 217,98. 2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 206,41. 3. Шарлен Гуинар / Марко Фабри (Италия) – 199,84. 4. Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 193,95… 9. Софья Евдокимова / Егор Базин (оба дуэта – Россия) – 175,62.

Пары. Итоговая классификация. 1. Ванесса Джеймс / Морган Кипрес (Франция) – 225,66. 2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 218,82. 3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 205,28... 5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (обе пары – Россия) – 185,92.