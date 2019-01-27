2019-01-27T13:56:08+03:00
Происшествия

Сугробы в Москве выросли до 49 сантиметров

Снегопад в столице побил 70-летний рекорд [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Второй день подряд Москву засыпает снегом.Второй день подряд Москву засыпает снегом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Столичные коммунальщики продолжают откапывать Москву из сугробов - вчерашний снегопад стал рекордным. Синоптики прогнозируют, что снег, пусть и не такой интенсивный, будет идти весь сегодняшний день, как минимум до полуночи.

Ранее сообщалось, что в работах по чистке снега задействованы около 12 тысяч единиц техники. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.

- Сейчас у нас полный завал, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская Правда» московский дворник по имени Денис. - Проблема в том, что снег идет вторые сутки почти не переставая. Но ничего, справляемся. Сейчас основная задача - чистить дороги. Техника не везде справляется сама, обычные дворники с лопатами тоже нужны — машин вдоль дорог припарковано много, некоторые места можно очистить только вручную. К сожалению, сложнее с дворами. Во многих местах люди недовольны тем, что снегоуборочная техника шумит ночью. Ругаются.

Работа коммунальщиков по уборке снега в Москве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа коммунальщиков по уборке снега в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В некоторых районах столицы сугробы выросли до 49 сантиметров.Андрей Минаев

В Центре погоды «Фобос» рассказывают, что после давешних метелей впервые с начала нынешней зимы высота сугробов в Москве выросла до 44 сантиметров. Это примерно на треть больше средней климатической нормы для конца января. В некоторых районах столицы нанесло и того хлеще. В Тушино, например, высота снежного покрова достигла отметки 49 см. В Подмосковье - и того хлеще. В городе Павловский Посад (это, к слову, малая родина великого советского актера Вячеслава Тихонова) сугробы выросли до 56 см.

В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.

Синоптики отмечают, что за минувшие сутки в Москве выпало 35% всей месячной январской нормы снега.

- Таких обильных снегопадов 26 января в столице никогда не было как минимум последних 70 лет, - сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос». - В воскресенье снегопады продолжатся, но все же с меньшей интенсивностью, в течение очередного выходного выпадет 5-7 мм осадков или еще около 9 см дополнительно к снежному покрову, вновь ожидаются метели с кратковременным ухудшением видимости до 1-3 км, пик ухудшения метеоусловий придется на полдень. Днем в Москве потеплеет до -4…-6°.

Снег продолжит укутывать столицу как минимум до ночи на понедельник. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снег продолжит укутывать столицу как минимум до ночи на понедельник.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снежный буран в Москве.Снег будет идти 45 часов и выпадет почти половина месячной нормы осадков. Доставайте лопаты, не садитесь за руль. А лучше оставайтесь дома с кружкой горячего какао

По словам специалиста, снегопады в столице будут продолжаться сегодня весь день. Как минимум - до полуночи. Как максимум часов до 3 ночи. В течение следующих суток заряды снега могут случаться только фрагментами.

На улицы Москвы вышла дорожная техника из-за рекордного снегопада.Алиса ТИТКО

Напомним, вчера из-за сильного снегопада в столичных аэропортах были задержаны сотни рейсов. Один только «Аэрофлот»: 130 отмененных рейсов и 150 рейсов, котрые вылетели не по расписанию. Сегодня ситуация намного лучше. Если верить, онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания» по состоянию на 13:00 воскресенья, общее число задержанных рейсов в московских аэропортах не превышает 40: 28 в Шереметьево, 7 в Домодедово, 2 во Внуково.

Также вчера днем сообщалось о резко выросшем числе автоаварий. Сложнее всего было на Симферопольском шоссе. На разных отрезках дороги в течение нескольких часов в столкновениях пострадали около 100 машин. Впрочем, в ГИБДД оценили ДТП как не серьезные, никто из водителей и пассажиров серьезно не пострадал. Сейчас сервис Яндекс.Пробки оценивает заторы на столичных дорогах в 3 балла.

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Прокуратура проверит причины задержек и отмены авиарейсов в Москве

Из-за сильного снегопада 26 и 27 января в Москве авиакомпании отменяют рейсы и предупреждают о возможных задержках. Этими сообщениями уже заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В частности, планируется проверка по соблюдению прав пассажиров (подробности)

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