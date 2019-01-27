2019-01-27T14:39:14+03:00
Происшествия

В Подмосковье лихач, катавшийся по улицам на квадроцикле, насмерть сбил 13-летнего школьника

По предварительной информации, мужчина был пьян
Семен ЕЛЕНИН
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В Домодедово квадроцикл на большой скорости сбил шедшего по обочине подростка. Фото vk.com/nashe_domodedovoВ Домодедово квадроцикл на большой скорости сбил шедшего по обочине подростка. Фото vk.com/nashe_domodedovo
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Полиция разбирается в деталях смертельного ДТП, которое произошло вчера вечером в подмосковном городе Домодедово. На улице Южная микрорайона Барыбино под колесами квадроцикла погиб 13-летний мальчик.

- Один из местных жителей вечером, около 21:00, выехал покататься на квадроцикле - катался прямо по улицам, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Вероятно, хотел погонять в лесопарке неподалеку, но не доехал. Разогнался и на большой скорости сбил шедшего по обочине подростка.

Квадроцикл с водителем улетел в кювет. 13-летний мальчик упал в сугроб. Очевидцы вызвали скорую помощь. Но спасти жизнь ребенка врачи не смогли.

Местные домодедовские СМИ сообщили, что управлявший квадроциклом мужчина был пьян. В полиции этот момент пока не комментируют.

Врачи не смогли спасти жизнь подростка. Фото vk.com/nashe_domodedovo

Врачи не смогли спасти жизнь подростка. Фото vk.com/nashe_domodedovo

- По факту ДТП со смертельным исходом проводится доследственная проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Отметим, это не первая за последние месяцы гибель ребенка в авариях с участием квадроцикла. В ноябре прошлого года трагедия произошла в Волоколамском районе Подмосковья. Житель деревни Аннино решил прокатиться на квадроцикле вместе с 3-летним ребенком. При этом шлем сыну мужчина не надел. В итоге налетев на камень, техника перевернулась. От полученной травмы головы мальчик скончался на месте.

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