В Подмосковье лихач, катавшийся по улицам на квадроцикле, насмерть сбил 13-летнего школьника

Полиция разбирается в деталях смертельного ДТП, которое произошло вчера вечером в подмосковном городе Домодедово. На улице Южная микрорайона Барыбино под колесами квадроцикла погиб 13-летний мальчик.

- Один из местных жителей вечером, около 21:00, выехал покататься на квадроцикле - катался прямо по улицам, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Вероятно, хотел погонять в лесопарке неподалеку, но не доехал. Разогнался и на большой скорости сбил шедшего по обочине подростка.

Квадроцикл с водителем улетел в кювет. 13-летний мальчик упал в сугроб. Очевидцы вызвали скорую помощь. Но спасти жизнь ребенка врачи не смогли.

Местные домодедовские СМИ сообщили, что управлявший квадроциклом мужчина был пьян. В полиции этот момент пока не комментируют.

Врачи не смогли спасти жизнь подростка. Фото vk.com/nashe_domodedovo

- По факту ДТП со смертельным исходом проводится доследственная проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Отметим, это не первая за последние месяцы гибель ребенка в авариях с участием квадроцикла. В ноябре прошлого года трагедия произошла в Волоколамском районе Подмосковья. Житель деревни Аннино решил прокатиться на квадроцикле вместе с 3-летним ребенком. При этом шлем сыну мужчина не надел. В итоге налетев на камень, техника перевернулась. От полученной травмы головы мальчик скончался на месте.