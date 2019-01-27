2019-01-27T15:56:29+03:00
Звезды

Звезду фильма "Обитель проклятых" накачали морфием до слез

У Кэйт Бекинсэйл серьезные проблемы со здоровьем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Британскую актрису Кэйт Бекинсэйл срочно прооперировалиБританскую актрису Кэйт Бекинсэйл срочно прооперировалиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британскую актрису Кэйт Бекинсэйл срочно прооперировали после разрыва кисты яичника. Знаменитость опубликовала фотографии из больницы.

На одном из снимков звезда фильмов "Обитель проклятых" и "Перл-Харбор" лежит на больничной койке вся в слезах и трубкой в носу. "Оказалось, что разорванная киста яичника - это очень больно. А морфий заставляет меня плакать. Я так благодарна всем, кто заботится обо мне", - подписала фото 45-летняя Кэйт Бекинсэйл.

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Кэйт Бекинсэйл прооперировали после разрыва кисты яичника
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К слову, снимок сделала мама знаменитости, которая не отходит от постели дочери. Многочисленные подписчики поддержали любимую актрису. Они оставляют огромное количество добрых комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления звезде.

Ничто не предвещало беды. За несколько дней до печальных событий Кейт появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе и выглядела вполне здоровой. На Бекинсэйл было коктейльное платье с анималистичным принтом, сплошь усыпанное пайетками, а также украшенном мелкими цепями.

Известно, что актриса ведет активный образ жизни. По словам артистки, она никогда не употребляла спиртное и запрещенные вещества.

В настоящее время знаменитость встречается с комиком Джеком Уайтхоллом. Ему 30 лет, однако Кейт их разница в возрасте явно не смущает. По слухам, Бекинсейл очень счастлива с молодым возлюбленным.

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