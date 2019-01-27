Звезду фильма "Обитель проклятых" накачали морфием до слез

Британскую актрису Кэйт Бекинсэйл срочно прооперировали после разрыва кисты яичника. Знаменитость опубликовала фотографии из больницы.

На одном из снимков звезда фильмов "Обитель проклятых" и "Перл-Харбор" лежит на больничной койке вся в слезах и трубкой в носу. "Оказалось, что разорванная киста яичника - это очень больно. А морфий заставляет меня плакать. Я так благодарна всем, кто заботится обо мне", - подписала фото 45-летняя Кэйт Бекинсэйл.

katebeckinsale Кэйт Бекинсэйл прооперировали после разрыва кисты яичника

К слову, снимок сделала мама знаменитости, которая не отходит от постели дочери. Многочисленные подписчики поддержали любимую актрису. Они оставляют огромное количество добрых комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления звезде.

Ничто не предвещало беды. За несколько дней до печальных событий Кейт появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе и выглядела вполне здоровой. На Бекинсэйл было коктейльное платье с анималистичным принтом, сплошь усыпанное пайетками, а также украшенном мелкими цепями.

Известно, что актриса ведет активный образ жизни. По словам артистки, она никогда не употребляла спиртное и запрещенные вещества.

В настоящее время знаменитость встречается с комиком Джеком Уайтхоллом. Ему 30 лет, однако Кейт их разница в возрасте явно не смущает. По слухам, Бекинсейл очень счастлива с молодым возлюбленным.