Михаил Тимошенко: У американцев по поводу наших полетов фантомные боли

Наши стратегические бомбардировщики совершали очередной, плановый полет «на северах». Разумеется, в воздушное пространство сопредельных государств не заходили. Даже не приближались к нему «критически близко». Тем не менее, военно-воздушные силы Штатов и Канады подняли в воздух два F-22 («раптор»), каждый из которых способен нести более двух тонн боевой нагрузки, два истребители CF-18 («хорнет») и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Но сближения между нашим «стратегами» и их заокеанскими «коллегами», которое можно было бы счесть «тревожным», к счастью, не произошло.

Что же так взволновало северо-американские ПВО и ВВС? Об этом — военный эксперт «КП» Михаил Тимошенко:

- Почему американцы с канадцами подняли такой ажиотаж по поводу рядового, в общем, полета двух наших стратегических бомбардировщиков в районе Арктике - мы же их Аляску не беспокоили никак?

Военный эксперт «КП» Михаил Тимошенко.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Случилась легкая истерика — они должны показывать своим налогоплательщикам и всего миру, что пьяный русский медведь с балалайкой за штурвалом — это страшная угроза. Наши Ту-160 всего лишь, как и раньше, зашли в зону опознавания ПВО Канады. Когда прежде заходили в зону опознавания ПВО США в районе Аляски - картина происходила похожая. Только канадцы закатили истерику погромче. И самолетов подняли в воздух побольше.

- Но наши «стратеги» в районе моря Лаптевых, Баренцева и Карского морей летают всю свою сознательную жизнь — что поменялось?

- Еще забыли Чукотское море и Берингов пролив — да, это наш традиционный маршрут. Большая северная дуга. Но давайте вспомним, что американцы испытывают фантомные боли. Они только в 30-х годах перестали лазать на наши острова в Море Лаптевых и в Чукотском море. Они же считали это своими территориями, они там фактории открывали.

- Что такое «зона опознавания ПВО Канады» - сколько это километров от воздушных границ страны?

- Все зависит от высоты излучения. Чем выше антенна — тем дальше опознают. Чем выше мы летим — тем дальше нас опознают. Земля то круглая.

- Зачем им понадобилось свой знаменитый АВАКС поднимали, кроме перехватчиков?

- Ну как же без АВАКСа?! Они теперь без АВАКСа вообще, кажется, не летают! Это же не столько машина опознавания, сколько управления и координации истребителями и бомберами. Такой летающий пункт управления. И еще это вишенка на торте: мол, смотрите, мы вынуждены были поднять АВАКС, потому что там вот какой ужас в небе — Ту-160!

- Нам на такое реагировать не стоит вообще?

- А зачем? Плановый полет, ну, положим, 15 часов, с дозаправкой… Пусть американцы волнуются.