"Биография продолжается": в ЖЗЛ вышла книга о десятилетии интронизации Патриарха Кирилла

1 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметит десятилетие своей интронизации (вступления на патриарший престол). Первым мероприятием в рамках торжеств стали открытие в храме Христа Спасителя фотовыставки о его служении и презентация книги "Патриарх Кирилл: Биография продолжается..." в серии "Жизнь замечательных людей". Ее автором стал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Автор книги митрополит Волоколамский Иларион. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

-Не случайно фотовыставка называется "Время больших дел". Патриарх Кирилл - в первую очередь человек больших дел, который трудится во благо Русской православной церкви, культуры, нашей страны, - отметил на церемонии министр культуры РФ Владимир Мединский.

Обложка издания.Фото: Елена ЧИНКОВА

А митрополит Иларион заявил о готовности каждые пять лет обновлять насыщенную биографию Святейшего.

- Первый вариант книги был написан сразу после интронизации. 27 января мы избирали митрополита Кирилла Патриархом и трудно было представить, каким размахом будет характеризоваться его деятельность - это и изменение системы церковного управления, и создание новых епархий и митрополий, и молодежная работа, и благотворительная деятельность. В этой книге летопись жизни Патриарха и церкви. Выражаю готовность каждые пять лет обновлять биографию, - пообещал владыка.