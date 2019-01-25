2019-01-27T17:25:08+03:00
Общество

"Биография продолжается": в ЖЗЛ вышла книга о десятилетии интронизации Патриарха Кирилла

Ее автором стал митрополит Иларион
Ася ХОВАНСКАЯ
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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1 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметит десятилетие своей интронизации (вступления на патриарший престол). Первым мероприятием в рамках торжеств стали открытие в храме Христа Спасителя фотовыставки о его служении и презентация книги "Патриарх Кирилл: Биография продолжается..." в серии "Жизнь замечательных людей". Ее автором стал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Автор книги митрополит Волоколамский Иларион. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Автор книги митрополит Волоколамский Иларион. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

-Не случайно фотовыставка называется "Время больших дел". Патриарх Кирилл - в первую очередь человек больших дел, который трудится во благо Русской православной церкви, культуры, нашей страны, - отметил на церемонии министр культуры РФ Владимир Мединский.

Обложка издания. Фото: Елена ЧИНКОВА

Обложка издания.Фото: Елена ЧИНКОВА

А митрополит Иларион заявил о готовности каждые пять лет обновлять насыщенную биографию Святейшего.

- Первый вариант книги был написан сразу после интронизации. 27 января мы избирали митрополита Кирилла Патриархом и трудно было представить, каким размахом будет характеризоваться его деятельность - это и изменение системы церковного управления, и создание новых епархий и митрополий, и молодежная работа, и благотворительная деятельность. В этой книге летопись жизни Патриарха и церкви. Выражаю готовность каждые пять лет обновлять биографию, - пообещал владыка.

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