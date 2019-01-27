Россияне заняли два первых места в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам, опередив Норвегию

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне сразу две российские команды заняли первые два места в эстафетной гонке 4 по 7,5 километров. Сборная России-2 опередила на 20 секунд сильнейшую нашу команду - Россия-1. Исход гонки решил финишный спурт Артема Мальцева, который смог убежать от Сергея Устюгова на последних километрах дистанции.

Россия-2 стала первой в составе Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артём Мальцев , ее результат - 1 час 17 минут 53,2 секунды. Россия-1 проиграла 20,8 секунды, за нее бежали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов.

"Бронза" же - у команды Норвегии, которая проиграла 35,8 секунды и за нее бежали сегодня Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тёнсет, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер. Это - довольно яркое событие, потому что последний раз сборная России выигрывала в мужской эстафете на этапах Кубка мира по лыжным гонкам аж в декабре 2013 года.

Теперь у лыжников следующий этап Кубка мира пройдет 9-10 февраля в Финляндии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1. Россия-2 (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев) – 1:17.53,2

2. Россия-1 (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) – 20,8

3. Норвегия-1 (Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тонсет, Шюр Рете, Симен Хегстад Крюгер) – 35,8

4. Финляндия (Пертту Хиваринен, Ииво Нисканен, Лари Лехтонен, Матти Хейккинен) – 56,4

5. Швеция-1 (Калле Халварссон, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Виктор Торн) – 1.39,6