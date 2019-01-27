Андрей Макаревич: Врут, что меня списали с моего корабля!
Премьера клипа «То, что всегда с тобой» «Машины времени» состоялась 25 января этого года. «Одноименный мини-альбом вышел еще в конце прошлого года. А сейчас подоспел клип на заглавную песню», - сообщается на странице коллектива. Мы связались с лидером группы...
- Алло, Андрей Вадимович, добрый день! Гамов
Илья…
- Да, здравствуйте, слушаю, Илья.
Андрей Макаревич: «Врут, что меня списали с моего корабля». О новом клипе «Машины времени»
- Буквально позавчера вышел новый клип «Машины» «То, что всегда с тобой».
- Да!
- Очень необычный клип – расскажите немного о нем.
- Ну, что о нем рассказывать? Я думаю, он сам за себя говорит, собственно.
- А почему вы сделали клип именно на эту песню - с недавнего одноименного мини-альбома?
- (смеется) Наверное, потому, что у нас возникло такое желание! Не более того. Мало того, я не удивлюсь, если на эту песню в скором времени появится еще один клип…
- Да?
- …такое тоже бывает, да.
- А что будет нового тогда во втором клипе, - и смысл?
- Он просто будет совершенно другой!
- А какие еще планируются клипы до концерта?
(Имеются в виду концерты большого юбилейного тура «Машины времени - 50 ЛЕТ», который начнется 24 февраля с концерта в Краснодаре.)
- Клипы не планируются, потому, что клипы, простите, все-таки затратная история, и эти деньги не возвращаются. Еще никто не придумал, как их возвращать, поэтому, я думаю, что пока с клипами повременим.
А мы сейчас сидим, репетируем и готовим программу к 50-летию. (Слышно, как Андрей Макаревич проводит рукой по струнам гитары. - слушайте аудио. - И.Г.)
- Отлично! А новые песни будут – совсем новые, которые нигде не звучали?
- Ммм… Пока не могу сказать, честно.
- А как вы настроение этой песни оцениваете – какая-то легкая печаль?
- Слушайте, я ничего не должен оценивать – ну, я сделал вещь, и мне она нравится. Мы ее сделали. А дальше – это вы должны оценивать!
- Но вот смотрите, начинается со слов: «Грустно, что меня списали с моего корабля…»
- (немного сердито) Не «грустно», а «врут, что меня списали с моего корабля».
- А! То есть, я немного неправильно услышал?
- К сожалению – да.
- Понятно, буду внимательней.
- Ок.
- Спасибо большое!
- Пожалуйста.
Машина Времени - То, что всегда с тобои (премьера 2019).