2019-01-27T22:37:32+03:00
Общество

Андрей Макаревич: Врут, что меня списали с моего корабля!

Об этом лидер "Машины времени" спел в новом клипе группы и в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Илья ГАМОВ
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Андрей Макаревич рассказал о своем новом клипеАндрей Макаревич рассказал о своем новом клипеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьера клипа «То, что всегда с тобой» «Машины времени» состоялась 25 января этого года. «Одноименный мини-альбом вышел еще в конце прошлого года. А сейчас подоспел клип на заглавную песню», - сообщается на странице коллектива. Мы связались с лидером группы...

- Алло, Андрей Вадимович, добрый день! Гамов

Илья…

- Да, здравствуйте, слушаю, Илья.

Андрей Макаревич: «Врут, что меня списали с моего корабля». О новом клипе «Машины времени»

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- Буквально позавчера вышел новый клип «Машины» «То, что всегда с тобой».

- Да!

- Очень необычный клип – расскажите немного о нем.

- Ну, что о нем рассказывать? Я думаю, он сам за себя говорит, собственно.

- А почему вы сделали клип именно на эту песню - с недавнего одноименного мини-альбома?

- (смеется) Наверное, потому, что у нас возникло такое желание! Не более того. Мало того, я не удивлюсь, если на эту песню в скором времени появится еще один клип…

- Да?

- …такое тоже бывает, да.

- А что будет нового тогда во втором клипе, - и смысл?

- Он просто будет совершенно другой!

- А какие еще планируются клипы до концерта?

(Имеются в виду концерты большого юбилейного тура «Машины времени - 50 ЛЕТ», который начнется 24 февраля с концерта в Краснодаре.)

- Клипы не планируются, потому, что клипы, простите, все-таки затратная история, и эти деньги не возвращаются. Еще никто не придумал, как их возвращать, поэтому, я думаю, что пока с клипами повременим.

А мы сейчас сидим, репетируем и готовим программу к 50-летию. (Слышно, как Андрей Макаревич проводит рукой по струнам гитары. - слушайте аудио. - И.Г.)

- Отлично! А новые песни будут – совсем новые, которые нигде не звучали?

- Ммм… Пока не могу сказать, честно.

- А как вы настроение этой песни оцениваете – какая-то легкая печаль?

- Слушайте, я ничего не должен оценивать – ну, я сделал вещь, и мне она нравится. Мы ее сделали. А дальше – это вы должны оценивать!

- Но вот смотрите, начинается со слов: «Грустно, что меня списали с моего корабля…»

- (немного сердито) Не «грустно», а «врут, что меня списали с моего корабля».

- А! То есть, я немного неправильно услышал?

- К сожалению – да.

- Понятно, буду внимательней.

- Ок.

- Спасибо большое!

- Пожалуйста.

Машина Времени - То, что всегда с тобои (премьера 2019).

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