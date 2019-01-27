2019-01-27T23:48:20+03:00
Политика

Путин заменил военные кафедры военными учебными центрами

Что теперь делать студентам российских вузов, которые хотят (или не спешат) связать свою жизнь с армией?
Игорь ЯКУНИН
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Тех, кто в военно-учебных центрах обучаться большого желания не имеет, ждет срочная служба рядовым или сержантом по окончании вузТех, кто в военно-учебных центрах обучаться большого желания не имеет, ждет срочная служба рядовым или сержантом по окончании вузФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вообще-то, закон о том, что на смену военным кафедрам в наших университетах и институтах придут ВУЦ, глава государства подписал еще в августе 2018-го. В 87 вузах страны такие кафедры или факультеты готовили офицеров и сержантов по десяткам военно-учетных специальностям.

Теперь обозначено, где, когда и как произойдет трансформация. Зафиксировано точное название новой структуры – военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. Указ вступает в силу 31 января. Уже с февраля раз в неделю студенты тех вузов, что имели военные кафедры, смогут проходить воинскую подготовку в ВУЦах – будут выезжать на учения, стрельбы, вождение техники и т.п. То есть, интенсивность и наглядность обучения воинской специальности увеличиться

Чтобы там заниматься, любой студент, которому еще не исполнилось 24 года, должен будет заключить контракт с Минобороны - и когда он завершит учебу, его ждет три года службы офицером или сержантом ( в зависимости от того, на что конкретно учился в университете или институте). А пока он учится – сможет получать специальную стипендию (выгодно отличающуюся от обычной). Если же к моменту, когда новоиспеченный офицер должен будет отправиться в войска, его настроение вдруг изменится – ему придется вернуть государству все деньги, которые были потрачены на его подготовку в ВУЦе.

Ну, а тех, кто в военно-учебных центрах обучаться большого желания не имеет, ждет срочная служба рядовым или сержантом по окончании вуза.

И у студентов тех вузов, где военных кафедр не было, отсрочка на время учебы сохранится, ну, а после получения диплома – добро пожаловать в армию, сынок!

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Надо сразу уточнить важный момент - когда ряд СМИ сообщили о том, что «правительство решило закрыть военные кафедры в вузах», это, мягко говоря, не совсем точная информация. Военные кафедры остаются. Но их решено ввести в состав единых военных центров (подробности).

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