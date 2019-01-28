2019-01-28T14:57:10+03:00
Спорт

Сбежавший от двух жен Аршавин признался, что одинок

Так, новогоднюю ночь известный футболист провел один
Ольга АНТОНОВА
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Футболист Андрей Аршавин.Футболист Андрей Аршавин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на то, что пресса перед Новым годом активно обсуждала новый роман Андрея Аршавина со стюардессой Кариной Неман и предполагала, что пара может встретить вместе праздник, но сам экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ» признался, что он одинок. И главный праздник года встретил один.

Услышать такое признание от экс-игрока «Кайрата» тем более удивительно, ведь он известен своими донжуанскими победами и казалось бы, у него обязательно должна быть дама сердца с которой он отпразднует Новый год.

Футболист с супругой Юлией и детьми в Лондоне, 2011 год. ФОТО PA Photos/ТАСС

Футболист с супругой Юлией и детьми в Лондоне, 2011 год. ФОТО PA Photos/ТАСС

Тем более, что его любовь ко многим женщинам были основными причинами двух его разводов. Последнее расставание – с журналисткой Алисой Казьминой произошло в прошлом году. Дочь Есения осталась жить с мамой. И судя по всему, в прошлой семье не готовы были видеть Аршавина на 31 декабря. Как не пригласила футболиста на праздник и Юлия Барановская, еще одна супруга спортивной звезды. С ведущей Первого канала спортсмен прожил шесть лет, родил трех детей, с которыми после развода перестал общаться. Алименты от бывшего супруга Барановской пришлось выбивать через суд. Однако, в середине декабря прошлого года блудный отец все-таки пришел в гости к детям.

Андрей Аршавин с Алисой Казьминой, 2013 год. Фото: Тимур ХАНОВ

Андрей Аршавин с Алисой Казьминой, 2013 год.Фото: Тимур ХАНОВ

Отметим, что недавно закончивший свою карьеру Аршавин, вновь вернулся на футбольное поле. В Катаре спортсмен сыграл в товарищеском матче в составе сборной РФС.

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