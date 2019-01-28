2019-01-28T12:17:34+03:00
Общество

Собянин открыл новые линии по производству йогурта и творога на Лианозовском молочном комбинате

Статус промышленного комплекса позволил компании увеличить объем инвестиций и улучшить качество продукции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр с работниками Лианозовского молочного комбината.Мэр с работниками Лианозовского молочного комбината.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин 28 января посетил Лианозовский молочный комбинат, где запустили новые производственные линии для выпуска обновленного мягкого творога и термостатного йогурта "Домик в деревне".

- Очень вкусное и симпатичное производство у вас. Я три года назад был, смотрю, вы развиваетесь, новые линии вводятся, новую продукцию выпускаете. Хотел поблагодарить от москвичей за вкусную детскую продукцию, она востребована. Мы за эти три года присвоили предприятию статус промышленного комплекса, дали определенные льготы, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На Лианозовском молочном комбинате запустили новые производственные линии для выпуска мягкого творога и термостатного йогурта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Лианозовском молочном комбинате запустили новые производственные линии для выпуска мягкого творога и термостатного йогурта.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Статус промышленного комплекса позволил компании увеличить объем инвестиций в производственные линии и улучшить качество продукции, в том числе детского питания. Продукция поставляется практически во все регионы России, около 3% продукции направляется на экспорт. Однако основным рынком сбыта для компании является город Москва.

- Это самый большой завод в России. Считается, что Москва - не промышленный город. Но здесь есть даже молочная промышленность. Около 7-8% продукции для России производится здесь. Продукция свежая, качественная.

- За последний год мы запустили две линии: по производству термостатного йогурта и мягкого творога, - Дмитрий Свирин, директор Лианозовского молочного комбината.

Лианозовский молочный комбинат является крупнейшим молочным заводом России и Восточной Европы. Предприятие активно развивается, инвестирует в новое оборудование и технологии.

Продукция Лианозовского комбината поставляется практически во все регионы России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продукция Лианозовского комбината поставляется практически во все регионы России.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новое оборудование позволило производить творог в упаковке по 170 граммов, что соответствует разовой порции россиян. Высокотехнологичные линии выпускают в час до 29 000 баночек творога и 13 000 упаковок термостатного йогурта в час.

На Лианозовском молочном комбинате, который является крупнейшим в Восточной Европе, работает более 2000 человек. Ежедневно завод перерабатывает более 1300 тонн сырого молока в сутки. Ассортимент предприятия в настоящее время представлен более чем 170 наименованиями.

В компании также есть собственный экспериментальный цех для разработки и тестирования наших новинок.

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