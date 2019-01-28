Стабильная доступность: в 2018 году в «Пятерочках» Москвы и Санкт-Петербурга цены на продукты были ниже среднегородских

Индекс «Пятерочки» – соотношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах одноименной торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов из 33 наименований, рассчитываемой Росстатом. При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Росстата, а индекс «Пятерочки» показывается как доля от этих 100%. Эта методология верифицирована главным статистическим ведомством страны.

Для чего это делается? Информация о динамике цен позволяет при планировании семейных расходов учитывать минимальную стоимость условного (минимального) набора продуктов в магазинах одной из крупнейших федеральных торговых сетей.

В 2018 году, по подсчетам Росстата, среднегодовая общая инфляция составила 2,9%, а среднегодовая продовольственная инфляция была чуть ниже – 1,7%. Торговая сеть «Пятерочка» в течение этих 12 месяцев сдерживала рост цен. Многие продукты на полках универсамов стоили заметно дешевле, чем в среднем по стране. Например, белокочанная капуста (приблизительно на 10%), горох и фасоль (на 22%), охлажденная и мороженая курица (на 20%), масло подсолнечное (почти на 30%), молоко (на 10%), пшеничная мука (на 14%), а также сахар, яйца куриные, сельдь соленая…

По подсчетам Росстата, стоимость базовой продуктовой корзины в среднем в течение прошлого года в Москве находилась на уровне 4815 рублей, в Санкт-Петербурге – 4756 рублей, в стране – 3918 рублей. Аналогичный набор продуктов в ТС «Пятерочка» (это более 13 500 магазинов по всей России) соответственно стоил 4318 рублей, 4486 рублей и 3914 рублей в универсамах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири. Нетрудно посчитать, что индекс «Пятерочки» в 2018 году в Москве составил 90%, в Санкт-Петербурге – 94%, а в среднем во всех регионах присутствия сети он оказался равным 100%.

Специалисты компании подсчитывают еще один важный показатель – стоимость продовольственного набора из самых доступных в своих категориях продуктов. В «Пятерочке» в 2018 году его можно было купить на 39–43% (!) ниже, чем в среднем по России. Так, в Москве стоимость этого набора равнялась 2759 руб., в Санкт-Петербурге – 2912 руб., а на всей европейской части России, на Урале и в Сибири – 2285 руб.