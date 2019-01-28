Вреда от гаджетов не больше, чем от картошки в рационе

Кажется, в вопросе о том, вредны ли гаджеты детям, поставлена финальная точка. По крайней мере, на это претендуют специалисты Департамента экспериментальной психологии Оксфордского университета (Великобритания). Исследователи изучили данные 355 тысяч подростков от 12 до 18 лет и выяснили: вреда (впрочем, как и пользы) от интернета и девайсов никакого! Почти.

Как проводилось исследование

Авторы исследования, Эми Орбен и Эндрю Прзыбыльски, решили посмотреть, как увлечение технологиями и интернетом сказывается на психологическом здоровье подростков. С 2007 по 2016 годы они опросили подростков из США и Великобритании, и собрали данные об их здоровье, образе жизни и привычках.

Ученые обращали внимание на социальную активность подростков, их внимательность, эмоциональные особенности и отношения со сверстниками. Кроме того, исследователи изучили, как часто дети смотрят телевизор в будни и по выходным, сидят в интернете и соцсетях, играют в компьютерные игры, звонят по телефону, переписываются и общаются в скайпе, а также используют компьютер для учебы.

Телевизор и игры помогают расслабиться

Оказалось, что использование девайсов почти никак не связано со здоровьем и благополучием школьников. Точнее, вред от гаджетов есть, но микроскопический: в целом, дети, которые пользуются ими регулярно, чувствуют себя лишь на 3% хуже, чем их сверстники. То есть, в депрессии или подавленном настроении электронику никак не обвинить.

Кроме того, негативный эффект показали только социальные сети и интернет. А вот от компьютерных игр и телевизора крохотная, но польза. Похоже, они помогают детям хотя бы немного расслабиться!

- Всё это — лишь "чистый" эффект от использования гаджетов и интернета, - объясняют исследователи. - Но если мы учитываем образ жизни этих подростков и их привычки, то эффекты от девайсов и соцсетей сводятся к нулю.

Не вреднее похода в кино

Полученные результаты ученые сравнили с эффектом от других привычек подростков.

Как образ жизни и привычки влияют на благополучие и здоровье школьников?

Как образ жизни и привычки влияют на благополучие и здоровье школьниковФото: Рушан КАЮМОВ

Оказалось, что по сравнению с курением или буллингом гаджеты даже и обсуждать не стоит.

- Сегодня в обществе и в научной среде влияние гаджетов сильно переоценивается, - пришли к выводам эксперты. - С депрессией и плохим самочувствием подростков чаще связано курение и другие вредные привычки. А интернет и социальные сети обычно вызывают депрессию не больше, чем ношение очков, поход в кино или употребление в еду картофеля.

Как же тогда быть с предыдущими исследованиями, которые утверждают, что всё плохо? Авторы признаются: похоже, что связь между благополучием, гаджетами и образом жизни гораздо сложнее, чем может показаться. Так что для выхода из депрессии выключенного телевизора и йоги по утрам может оказаться недостаточно.