Россиянам хотят разрешить торговать сведениями о себе

Вполне возможно, у россиян скоро появится еще один способ подзаработать. И для этого даже не придется напрягаться: ни выходить из дома, ни делать специально что-либо. Получить деньги можно будет от продажи компаниям своих персональных данных. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил соответствующие изменения в закон "Об информации".

Что такое персональные данные? В Конституции сказано, что это любая информация, которая прямо или косвенно относится к физическому лицу. Например, ваше имя и фамилия, дата рождения, адрес, паспортные данные, телефон. Это может быть место работы, образование, вероисповедание. Даже список ваших покупок в интернете тоже к ним относится. Персональные данные мы указываем, когда проходим опросы в интернете, составляем резюме на сайтах, заполняем заявку на кредит, соглашаемся на информационные рассылки. По закону, распоряжаться ими имеет право только компания, которой мы это все о себе сообщаем. Но из-за размытости определений, кое-то продает их другим компаниям без нашего согласия. ФРИИ решила сделать рынок торговли данными легальным. А еще - дать возможность на этом заработать собственникам данных.

- Задача законопроекта - сделать рынок данных прозрачным и обеспечить их свободный оборот. Для нас важно сохранить за гражданином, который будет делиться своими данными, право управлять ими, - говорит Дания Шумилкина, руководитель пресс-службы ФРИИ. - Мы проводили маркетинговые исследования и узнали, сколько бизнес может платить за эту информацию и какие данные ему нужны. По нашим расчетам, пользователи смогут зарабатывать от 15 до 60 тыс. руб. Не напрягаясь, а просто выполняя свои привычные действия в интернете.

60 тысяч - это прекрасно. Даже 15 - хорошо. Но с другой стороны, кому захочется продавать всю свою подноготную, включая адрес и паспортные данные? Никому. В фонде предлагают торговать только "деперсонализированныеми данными". Проще говоря, обезличенными. По этим данным невозможно будет определить конкретного человека. То есть, никаких фамилий, имен и отчеств и паспортных данных. Часть информации оператор данных должен будет зашифровать. Или, например, обобщить информацию - вместо точного адреса писать только город.

Если вам скрывать нечего и вы уже нацелились на куш в 60 тысяч, то есть еще один нюанс. Поскольку торговлю данными будут "обелять", то и налоги с таких доходов придется платить. В ФРИИ полагают, что самый легкий способ - зарегистрироваться в качестве самозанятого. Так и государство от этих сделок еще и заработает. Правда, статус самозанятого пока можно получить только в 4 регионах страны. Что же будут делать остальные жители, желающие поторговать своими данными, пока не ясно.