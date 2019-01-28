Елена Вяльбе: Лидеров норвежской сборной не было. Может, они заболели...

Российская лыжная сборная подходит к чемпионату мира в потрясающей форме. В воскресенье на этапе Кубка мира в Швеции за победу в эстафете между собой сражались сразу две наши команды - «Россия 1» и «Россия-2». А все конкуренты безнадежно отстали. Мы позвонили президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА

- Елена Валерьевна, неожиданный двойной успех. Но не слишком ли рано ребята форсируют форму, ведь до чемпионата мира, который стартует в австрийском Зеефельде 20 февраля, еще больше трех недель?

- И прекрасно, что две команды сразу выигрывают.

- А что же соперники, почему норвежцы, да и все другие, провалились?

- Если вы внимательно следили за норвежской сборной, вы же видели, что лидера (Клебо) нет. Сундбю тоже не бежал. Я думаю, что у них свои причины. Может, они заболели...

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Фото Владимир Гердо/ТАСС

- А наша команда на всех этапах выступает?

- Что-то и мы тоже будем пропускать. До чемпионата осталось еще два этапа Кубка мира. В конце недели в Австрии и перед чемпионатом мира – в Италии. Там посмотрим...

ТРУДНЫЙ ВЫБОР

- Сборная сильна как никогда. Наш олимпийский чемпион Сочи Александр Легков уже сказал, что не завидует Вяльбе, ведь ей скоро придется выбирать состав на чемпионат мира. А сколько человек вы должны отобрать для поездки в Зеефельд?

- У нас максимальная квота 12 мужчин и 12 женщин.

- А когда будете решать, кто какую дистанцию побежит, кого ставить в эстафету?

- На какие-то гонки определим состав еще перед чемпионатом. А на какие-то – уже во время соревнований. У нас отбор в команду уже практически завершен. Что касается деталей… это уже будет решаться на месте.

- Теперь у вас задачка есть - выбрать самых-самых.

- Они всегда есть. Для этого и работаем, чтобы решать задачки, - смеется Вяльбе.

МОЛОДЕЖЬ НАСТУПАЕТ

- В последней эстафете «Россия-2» обыграла «Россию 1». Причем, на последнем этапе Сергея Устюгова, выступавшего за первую команду, на 20 секунд обошел Артем Мальцев из второй сборной. Молодежь поджимает лидеров?

- Да. Ну что же… Ничто человеческое молодежи не чуждо.

- Устюгов в хорошей форме?

- Он заболел неделю назад. Пропустил одну гонку... Наверное, субботняя гонка (на 15 км, где он занял 4-е место и был лучшим из наших) далась более легко, чем эстафета.

- Чемпионат мира пройдет в австрийском горном курорте Зеефельде. Под кого из наших спортсменов больше подходят трассы?

- Не знаю. Все по-разному бывает. Мы и в более больших горах бегали. Но это высота, конечно. Я там не выступала (Последний раз там чемпионат мира по лыжам проходил еще в 1985 году).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лыжные гонки. Кубок мира. Ульрисехамне (Швеция).

Эстафете 4х5 км. Мужчины.

1. «Россия-2» (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев) - 1.17.53,

2. «Россия-2» (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) +20.8 секунды.

3. Норвегия (Холунд, Тоенсет, Рёте, Крюгер) + 35.8 секунды.