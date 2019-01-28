Гримируй, или проиграешь!

По большому счету, мы никогда и не сомневались в умении профессиональных артистов менять маски. То ли дело любители! Неслучайно на многочисленных вокальных проектах зрители охотнее поддерживают не матерых певцов, пришедших блеснуть мастерством, а слесарей и домохозяек, решивших вдруг запеть. В новом сезоне шоу "Один в один" у телеаудитории появится целое море возможностей выбрать себе любимца из народа, ведь соревноваться отныне будут не профи, а простые люди. Повар, педагог, врач, токарь, юрист, автомеханик - все они наряду с представителями множества других профессий попробуют доказать свое умение перевоплощаться. Возраст конкурсантов самый разный - от 19-ти до 58-ми лет.

Вы спросите - а куда же подевались звезды? О них, конечно, никто не забыл и роль у них будет весьма почетная - судьи и педагоги. Четыре члена жюри и восемь наставников будут решать судьбу сорока народных участников. Каждую неделю наставники будут крутить барабан, получая образ для перевоплощения, а затем выбирать себе нового участника, которого надо превратить в выпавшую на барабане знаменитость.

Голосование пройдет по уже знакомой фанатам проекта схеме: в конце выпуска жюри выставляет участникам оценки по принципу Евровидения (от 4-х до 12-ти, за исключением 11-ти), затем друг за друга голосуют сами участники, которые могут подарить одному из соперников 5 баллов.

Наставниками стали Иракли Пирцхалава, Вадим Казаченко, Виталий Гогунский, Сергей Пенкин, Юлия Началова, Анжелика Агурбаш, Анастасия Стоцкая и Эвелина Бледанс. Состав жюри - Марина Федункив, Тимур Родригез, Юрий Стоянов и оперная певица Марина Мещерякова.

Россия 1, «Один в один», со 2 февраля по субботам, 20.45