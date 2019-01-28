2019-01-28T16:17:05+03:00
Звезды

Собчак посадили на цепь

Об этом сообщила сама телеведущая
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак взяла интервью у нападающего "Локомотива" и сборной России Федора СмоловаКсения Собчак взяла интервью у нападающего "Локомотива" и сборной России Федора СмоловаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак после истерики на НТВ выложила странное фото. На снимке телеведущая предстала в полный рост, а от ее шеи тянется толстая массивная цепь.

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Телеведущая предупредила, что кусается
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"На цепи. Кусаюсь", - подписала фото знаменитость. Фолловеры тут же отреагировали на фото Собчак. Они стали давать Ксюше советы: "Намордник еще нужен", "Для кусания нужны крепкие зубы!", "Истерзанная душа, поэтому кусается!", "Помиритесь вы уже", "Ой, ужас какой", "Я не понимаю фотографа и объект съемки. Вы что, слепые? Лицо, как из породы камня вырублено, монолит, нос- как сук дерева, ну посмотрите, переснимите, в чем прикол насмешек?! Верю в самоиронию, но в данном случае - это бракованное фото. Надо же как-то режиссировать съемку, несколько дублей".

А чуть ранее Ксения Собчак заявила о том, что в рамках собственного ютуб-проекта "Осторожно, Собчак!" взяла интервью у нападающего "Локомотива" и сборной России Федора Смолова. Так, спортсмен высказался о деле Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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Ксения Собчак взяла интервью у Федора Смолова
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"Я хочу сказать, во-первых, что они виноваты и должны понести наказание. Это 100%, несмотря на дружбу. Но я считаю это наказание не слишком обоснованным, суровым и жестоким по отношению к ним. Я дружу больше с Пашей, знаю его ситуацию. Мне очень жалко. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, то наказание было бы совсем другим", - уверен Смолов.

Он добавил, что ребята попались в удобное время, а вину за случившееся Федор возлает в том числе и на себя: "Мы начинали свой футбольный путь вместе. С Сашей Кокориным я вообще жил на базе вместе на «Динамовской» два года. Проводили все время вместе. С Пашей познакомились в молодежной сборной. Скажу так, Ксюш, я верю, что если бы находился с ними вместе, этого бы не произошло".

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО как фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям "Хулиганство" и "Побои". Они пробудут под стражей минимум до 8 февраля.

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