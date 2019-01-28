Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поздравил финалистов конкурса «Лидеры России»

Во Владивостоке завершился полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по ДФО. 311 человек на протяжении двух дней показывали свои командные навыки, умение быстро найти выход из сложной ситуации, усидчивость и креативность. В итоге конкурсная комиссия отобрала 30 финалистов. Сегодня, 28 января, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поздравил победителей дальневосточного этапа и побеседовал с ними о развитии Дальнего Востока.

- Прежде всего, хочу вас поздравить. Дойти до финала в таком конкурсе – это большой этап в вашей жизни. Это еще и очень важный этап для нашей страны, ведь нам нужно привлечь к процессам управления страны, региона и предприятий как можно больше талантливых людей, - говорит Юрий Трутнев. - Хочу сразу вас предупредить. Пожалуйста, не думайте, что все уже хорошо, это не совсем так. Вам предстоит пройти не только финал, но еще и выбрать дорогу в своей жизни, а по этой дороге вы должны двигаться сами.

Прежде чем выйти на финал, каждый из звездной тридцатки должен будет реализовать социально-значимый проект. Финансирование полностью отсутствует, круг интересов не ограничен. Как говорится, все карты вам в руки, товарищи управленцы. Подробный отчет о проделанной работе организаторы ждут через три недели. Только после этого будет решено, кто поедет на финал.

Финалисты конкурса спросили Юрия Петровича о его взглядах на развитие Дальнего Востока, какие он видит перспективы, слабые и сильные места, а также поинтересовались его историей успеха.

- Не надо думать о своей жизни, как о какой-то истории успеха. Оглядываться нежелательно, смотреть надо вперед. Нужно понимать следующие цели, стремиться к ним. Когда человек начинает постоянно оглядываться – все закончится, - поделился полпред президента.

Полпред президента и финалисты конкурса общались около двух часов. К обсуждению присоединился и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Уже после этого Юрий Трутнев рассказал журналистам, почему был выбран такой формат и на какие идеи он обратил внимание.

Финалисты конкурса «Лидеры России».

- Я не хотел, чтобы ребята стеснялись прессы. У них сейчас была задача не показать себя на публику, а показать свои умения, способность анализировать и принимать точные решения. Их главная задача сейчас – победить в финале. Несколько ребят мне однозначно понравились, но я точно не возьму на себя ответственность с первого взгляда определить, насколько человек годится на той или иной работе, - отметил Юрий Петрович. - Мы с ними обсудили ряд реальных вопросов, которые имеют отношение к развитию Дальнего Востока. Это были идеи, связанные с более точными коммуникациями людей по ДВ гектару, предложения по улучшению демографии и другие. Предложений было много, мы их записывали, слушали, оценивали. Все это происходило в диспуте, это не было историей, когда одна сторона говорит, а вторая – слушает.