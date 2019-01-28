2019-01-28T16:13:57+03:00
Общество

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поздравил финалистов конкурса «Лидеры России»

30 лучших управленцев обсудили с полпредом улучшение демографической ситуации в регионах и идеи по улучшению программы дальневосточного гектара
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Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поздравил победителей дальневосточного этапа и побеседовал с ними о развитии Дальнего Востока.Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поздравил победителей дальневосточного этапа и побеседовал с ними о развитии Дальнего Востока.
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Во Владивостоке завершился полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по ДФО. 311 человек на протяжении двух дней показывали свои командные навыки, умение быстро найти выход из сложной ситуации, усидчивость и креативность. В итоге конкурсная комиссия отобрала 30 финалистов. Сегодня, 28 января, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поздравил победителей дальневосточного этапа и побеседовал с ними о развитии Дальнего Востока.

- Прежде всего, хочу вас поздравить. Дойти до финала в таком конкурсе – это большой этап в вашей жизни. Это еще и очень важный этап для нашей страны, ведь нам нужно привлечь к процессам управления страны, региона и предприятий как можно больше талантливых людей, - говорит Юрий Трутнев. - Хочу сразу вас предупредить. Пожалуйста, не думайте, что все уже хорошо, это не совсем так. Вам предстоит пройти не только финал, но еще и выбрать дорогу в своей жизни, а по этой дороге вы должны двигаться сами.

Прежде чем выйти на финал, каждый из звездной тридцатки должен будет реализовать социально-значимый проект. Финансирование полностью отсутствует, круг интересов не ограничен. Как говорится, все карты вам в руки, товарищи управленцы. Подробный отчет о проделанной работе организаторы ждут через три недели. Только после этого будет решено, кто поедет на финал.

Финалисты конкурса спросили Юрия Петровича о его взглядах на развитие Дальнего Востока, какие он видит перспективы, слабые и сильные места, а также поинтересовались его историей успеха.

- Не надо думать о своей жизни, как о какой-то истории успеха. Оглядываться нежелательно, смотреть надо вперед. Нужно понимать следующие цели, стремиться к ним. Когда человек начинает постоянно оглядываться – все закончится, - поделился полпред президента.

Полпред президента и финалисты конкурса общались около двух часов. К обсуждению присоединился и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Уже после этого Юрий Трутнев рассказал журналистам, почему был выбран такой формат и на какие идеи он обратил внимание.

Финалисты конкурса «Лидеры России».

Финалисты конкурса «Лидеры России».

- Я не хотел, чтобы ребята стеснялись прессы. У них сейчас была задача не показать себя на публику, а показать свои умения, способность анализировать и принимать точные решения. Их главная задача сейчас – победить в финале. Несколько ребят мне однозначно понравились, но я точно не возьму на себя ответственность с первого взгляда определить, насколько человек годится на той или иной работе, - отметил Юрий Петрович. - Мы с ними обсудили ряд реальных вопросов, которые имеют отношение к развитию Дальнего Востока. Это были идеи, связанные с более точными коммуникациями людей по ДВ гектару, предложения по улучшению демографии и другие. Предложений было много, мы их записывали, слушали, оценивали. Все это происходило в диспуте, это не было историей, когда одна сторона говорит, а вторая – слушает.

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