2019-01-28T16:47:07+03:00
Национальный вопрос в России

В Париже стартовал Международный год языков коренных народов

В торжественном открытии приняла участие делегация во главе с руководителем ФАДН России Игорем Бариновым
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Сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошло официальное открытие Международного года языков коренных народов, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН. Мероприятие, в котором принимают участие государственные деятели, представители общественных организаций, структур ООН, представители научного сообщества всего мира, проходит под лозунгом «Языки коренных народов важны для устойчивого развития, построения мира и примирения». Открыл церемонию генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Российская делегация во главе с руководителем Федерального агентство по делам национальностей Игорем Бариновым также приняла участие в торжественном открытии. Россия наряду с Японией, Саудовской Аравией, Канадой, Эстонией, странами Латинской Америки и другими активно поддержала организацию и проведение Международного года языков коренных народов. Более 700 мероприятий, приуроченных к этому событию, запланировано во многих регионах страны.

«Для нас, как для многонационального и полиязычного государства, вопросы сохранения и поддержки языков коренных народов чрезвычайно важны. К сожалению, общемировые глобальные процессы приводят к неизбежной утрате языков. Наше государство оказывает поддержку языкам, носителями которых являются даже самые малочисленные этнические общности, потому что язык - не просто средство коммуникаций, а большой пласт культурного наследия, летопись народа», - отметил Игорь Баринов важность события.

В мероприятии принимает участие также артист ЮНЕСКО во имя мира, певица Зара. «Язык для меня – это очень личная история. Я курдянка по национальности. Родилась в Санкт-Петербурге, детство провела в Армении. В моей семье всегда звучало несколько языков, а мои дети наравне с русским говорят и на родном для меня курманджи. С ранних лет прививать любовь к своей культуре, воспитывать чувство уважения к традициям и языкам других народов – одна из приоритетных задач всего мирового сообщества. Язык – наше главное богатство, на основе которого развивалась в том числе и песенная культура. Во многом именно поэтому уже несколько лет под эгидой ЮНЕСКО я провожу первый в России Международный фестиваль этнической музыки «Музыка наших сердец». Уверена, в этот особый год языки многих народов зазвучат с нашей сцены с новой силой», - сказала Зара.

Официальное открытие Международного года языков коренных народов в России состоится в Ханты-Мансийском автономном округе в марте.

Певица Зара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Зара.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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