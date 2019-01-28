Высота нынешних сугробов в Москве не побила рекорд 2013 года

Снегопад прошедших выходных в Москве был не таким и страшным, как пытались представить его синоптики. Город уже почти справился с 56-сантиметровыми сугробами, которые оказались даже не рекордными — в 2013 году они были 70 сантиметров.

- За прошедшие выходные в столице вместе со снегопадом выпало почти 40% месячной нормы осадков. Несмотря на сильный снегопад, пригородные электрички следовали без отклонений от расписания, а наземный городской транспорт работал согласно графику без существенных сбоев, - рассказали в ГБУ «МосТрансПроект».

Оперативная уборка снега значительно облегчила поездки по городуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688442" frameborder="0"></iframe> В некоторых районах столицы сугробы выросли до 49 сантиметров.Андрей Минаев

Бесперебойную работу трамвайных маршрутов обеспечивали более 20 снегоочистительных вагонов. Обстановку на дорогах контролировали специалисты Ситуационного центра ЦОДД. Справиться со сложной ситуацией помогали 17 дорожных патрулей. Также в столице дежурили эвакуаторы АМПП, включая технику для большегрузного транспорта.

Оперативная уборка снега значительно облегчила поездки по городу — за выходные столичные коммунальщики вывезли около 800 тысяч кубометров снега.

Город уже почти справился с 56-сантиметровыми сугробами, которые оказались даже не рекорднымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Были мобилизованы силы людских ресурсов, техники. Работало примерно 13 200 единиц различной снегоуборочной техники. За этот период коммунальщики вывезли около 800 тысяч кубометров снега, это достаточно большое количество, - рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Пришлось даже открыть временные сухие снегосвалки на территории промышленных предприятий, вдоль железной дороги, чтобы увеличить оборот. С начала зимнего сезона на снегосплавных пунктах уже утилизировали порядка 13 млн кубометров снега. Круглосуточно работают и 35 снегосплавных пункта «Мосводоканала».

Снегопад прошедших выходных в Москве был не таким и страшным, как пытались представить его синоптикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/688374" frameborder="0"></iframe> Снежный буран в Москве.Снег будет идти 45 часов и выпадет почти половина месячной нормы осадков. Доставайте лопаты, не садитесь за руль. А лучше оставайтесь дома с кружкой горячего какао

- Каждый такой пункт способен принять от 600 до 1000 машин со снегом в сутки. Это от 12 000 до 17 000 кубометров снежной массы, - рассказал заместитель начальника службы по эксплуатации снегосплавных пунктов «Мосводоконал» Алексей Бойков.

Высота сугробов в Москве:

2019 год — 56 см

2018 год — 43 см

2017 год — 50 см

2013 год — 70 см

1994 год — 63 см

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688347" frameborder="0"></iframe> В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.

КСТАТИ

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