Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получили возможность архивировать свои посты за определенный период времени. Об этом сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов на своей странице в соцсети.

Как сообщается, добавленные в архив записи будут скрыты из общего доступа. При желании их можно будет восстановить. По словам управляющего директора ВК, новая возможность является удобным способом быстро скрыть неактуальные публикации по отдельности или за выбранный период.

«Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и доступны только Вам. При желании их можно будет восстановить» - написал он на своей странице в ВК.

Рогозов сообщил, что пока новая возможность архивации доступна только в веб-версии ВКонтакте, но он обещает, что в дальнейшем ей можно будет воспользоваться и на мобильных устройствах.

Управляющий директор ВК рассказал, что новую возможность, компания обещала реализовать давно, но разрешила архивировать посты без удаления 28 января, в Международный день защиты персональных данных. По словам Рогозов этот день «напоминает нам о том, как важно уделять особое внимание мерам безопасности при работе со своей информацией в интернете».

«ВКонтакте» разрешила архивировать посты без удаления

«Будьте внимательны к тому, какую информацию о себе Вы размещаете в интернете, и повышайте свой уровень знаний о том, как этими данными управлять. Мы, в свою очередь, продолжим совершенствовать технологии защиты и инструменты персонального контроля данных для всех пользователей ВКонтакте» - напомнил он.

В своем посту Рогозов также указал на то, что компания долго работала в направление защиты данных и в прошлом году она реализовала многое, что «позволило пользователям лучше понимать, что происходит с их данными и как этим управлять». Среди таких мер он перечислил открытие информационного раздела о защите данных, запуск реформы приватности и закрытые профили.