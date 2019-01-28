Друзья Виторгана показали, как должен выглядеть разбитый нос Богомолова

За последние две недели Максим Виторган стал человеком-мемом: его драка с Константином Богомоловым уже перестала вызывать ужас - скорее смех. И все больше народу предполагает, что случившееся - это все-таки постановка.

Появилось видео драки Максима Виторгана и Константина Богомолова.

Напомним, что Богомолов анонсировал в своем Инстаграме аж двойной перелом носа и смещение костей черепа. Но почему-то через три дня после такого серьезного повреждения у режиссера на лице не было и следа от драки. Ни синяков, ни отеков - в общем, будто и не били его с оттяжкой огромными кулачищами. Мы предполагали, что Константин несколько преувеличивает собственные страдания ради хайпа, и, в общем, догадки наши косвенно подтвердились.

konbog75 Богомолов анонсировал аж двойной перелом носа

Сразу после Богомолов триумфально показал два спектакля в рамках «Золотой Маски», Виторган вовсю увлечен своим спектаклем, а Ксения Анатольевна, та самая «муза раздора» запустила свое шоу «Осторожно, Собчак». Всем хорошо, правда, говорят, что Виторгана его супруга и ее режиссер могли использовать втемную. А «накрученный» Виторган поехал драться, чем и создал прецедент.

Ситуация выглядит забавной даже для коллег по цеху. Вчера у «Квартета И» прошел очередной спектакль «Дня выборов». Михаил Козырев сегодня опубликовал в своем блоге фото, на котором был изображен человек с разбитым носом, и табличкой «Где был, где был, с Виторганом кофе пил!».

mishakozyrev За кулисами сегодняшнего Дня Радио

«За кулисами сегодняшнего «Дня Радио». Я каждый спектакль много лет встречаю ребят из Квартета И, когда они переходят с одной сцены на другую, каким-нибудь сюрпризом. Сегодня это было так» - пояснил продюсер.

Шутки шутками, но ведь человек с разбитым носом действительно должен выглядеть примерно так - ну хотя бы повязка на носу для правдоподобности сняла бы все вопросы с Богомолова. Хотя Ксения Собчак недавно в переписке с сотрудниками программы «НТВ» призналась, что эта драка - не фейк.

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