РУСАЛ вышел из-под удара

После того, как американский минфин заявил о снятии санкционных ограничений, акции ОК РУСАЛ сразу взлетели на четверть. А весной прошлого года, когда российский бизнесмен и его активы попали под санкции, ситуация была обратная. И туманными оказались перспективы развития отрасли, сохранение десятков тысяч рабочих мест и рынков сбыта. Оптимисты воздерживались от прогнозов, а скептики предрекали закат алюминиевой империи Олега Дерипаски и значительную потерю им личных средств.

Впрочем, беспрецедентные решения, которые были выработаны в ходе сложных многомесячных переговоров, свидетельствуют о том, что российский бизнесмен стремился сохранить не уровень своего благосостояния, а отрасль.

Во-первых, компании пошли на существенную реструктуризацию корпоративного управления. Теперь их стратегией будут заниматься обновленные советы директоров, в составе которых большинство представят независимые кандидаты. Среди них - граждане США и Великобритании. Их имена были объявлены сразу после снятия санкций минфином США.

Во-вторых, Олег Дерипаска снизил свою долю в En+ с 70% до 44%, без права увеличить ее в будущем. Доля будет снижаться и дальше: по условиям переговоров, швейцарская Glencore обменяет принадлежащие бизнесмену 8,75% акций ОК РУСАЛ на акции En+. Также часть акций Олег Дерипаска передаст в благотворительный фонд.

Как заявил минфин США, компании должны будут соблюдать согласованные требования и в случае невыполнения столкнутся с серьезными последствиями. При этом Управление по контролю за иностранными активами минфина США получило беспрецедентный уровень прозрачности и контроля за операциями трех российских компаний.

Как бы ни расценивали аналитики условия соглашения, а главная цель достигнута: санкции с компаний сняты. А это для отрасли будет иметь решающее значение. Ведь РУСАЛ - второй в мире после китайской Hingqiao Group производитель алюминия: в 2017 году он увеличил производство до 3,7 млн. тонн алюминия. Почти половина этого объема шла на рынки Европы, примерно пятая часть - в Азию и Америку. Потеря доступа на них поставило бы под угрозу исполнение международных контрактов ведущими мировыми компаниями.

В этих условиях вряд ли можно было бы сохранить и рабочие места - не только на российских, но и на зарубежных площадках Африки, Южной Америки и Европы. Только в России почти 50 тысяч человек трудятся в РУСАЛе и в обслуживающих его сервисных предприятиях. Угроза сокращения объемов производства коснулась бы и электроэнергетических, строительных и транспортных компаний.

Но даже в условиях санкций, под которыми Олег Дерипаска остается, он не отказался от продолжения строительства двух алюминиевых заводов в Тайшете и Таежном Красноярского края. На заводе в Красноярске продолжились научно-технические разработки в развитии технологии производства алюминия с использованием несгораемого инертного анода, в Санкт-Петербурге прошел тестирование экспериментальный завод по получению глинозема из каолиновых глин.

Социальную политику РУСАЛа санкции тоже не придавили. С 2017 года компания потратила более 500 млн. рублей на проекты обустройства городской среды: от городских парков до образовательных площадок. Это одно из приоритетных направлений РУСАЛа. Несмотря на то, что большую часть года велись сложные переговоры с американскими властями, компания не переставала поддерживать и социальных предпринимателей, добровольческие инициативы сотрудников и населения регионов присутствия. В 2018 году на эти цели было направлено более 10 миллионов рублей.

РУСАЛ, возможно, не окажется единственным, кто избавится от связанных с санкциями ограничений. Например, бывший сотрудник американского минфина Дэвид Мюррей так прокомментировал изданию The Wall Street Journal достигнутые договоренности: «эта сделка сможет открыть дорогу и другим компаниям, которые хотят выйти из-под ограничений и считают, что не вовлечены в незаконные действия».