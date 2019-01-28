Тревор был единственной уткой, жившей на отдаленном тихоокеанском острове, Фото: facebook.com/thepuddleniueislandТревор был единственной уткой, жившей на отдаленном тихоокеанском острове, Фото: facebook.com/thepuddleniueisland
2019-01-28T19:18:18+03:00
Дом. Семья

На острове в Тихом океане умерла «самая одинокая утка в мире»

Птица погибла в результате нападения собак [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедия произошла на небольшом полинезийском островке Ниуэ. Там после нападения собак умерла местная знаменитость - утка по кличке Тревор.

Тревор был единственной уткой, жившей на отдаленном тихоокеанском острове, поэтому СМИ прозвали его «самой одинокой уткой в мире».

Умерла самая одинокая утка в мире.

У птицы даже была своя страница в Facebook, на которой и была опубликована новость о ее смерти. «Покойся с миром, Тревор. Ты был очень крутой уткой!» - говорится в траурном посте.

Также там отмечается, что около года назад Тревор прилетел на Ниуэ во время шторма и решил жить в придорожной луже, так как рек, ручьев или озер на острове просто нет. Причем он сразу завоевал сердца местных жителей, которые с тех пор регулярно подкармливали его и постоянно следили за уровнем воды в его луже.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Читайте также
Новости 24