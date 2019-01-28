В ООН выставлены работы фотокорреспондентов «Комсомолки» из блокадного Ленинграда

В нью-йоркской штаб-квартире ООН открылась выставка работ советских военных фотокорреспондентов. Основу экспозиции составляют фотографии, снятые военными журналистами Софинформбюро, «Комсомольской правды», ТАСС, которые запечатлели на своих снимках жизнь блокадного города.

В церемонии открытия приняли участие представители организаций блокадников и ветеранов Второй мировой войны, проживающие сейчас в Нью-Йорке. Они выразили сожаление в связи с тем, что в стенах Объединенных наций постоянно напоминают о недопущении проявлений геноцида в различных его формах, но крайне редко при этом говорят о трагедии блокадного Ленинграда.

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя в своем выступлении отметил, что наша страна прилагает все усилия для того, чтобы о подвиге ленинградцев и всего советского народа-победителя во Второй мировой войне знали и помнили во всем цивилизованном мире. Глава российской дипмиссии сказал, что сегодня, в ходе памятного заседания Генеральной ассамблеи ООН, которая будет посвящена международному Дню памяти жертв Холокоста, генсек этой Организации Антониу Гуттериш по настоянию России включит в свою речь и упоминание о 75-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда.

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