Трамп водит гостей Белого дома к месту, где Клинтон любил Монику

Как сообщает газета The Washington Post (WP), американский президент частенько водит в Белый дом гостей. В такие дни Дональд Трамп предстает перед посетителями не столько в качестве лидера нации, сколько в роли гида.

«Он (Трамп - Ред.) с удовольствием проводит экскурсии знакомым и незнакомым людям, все время хвастаясь тем, как улучшил Белый дом».

В экскурсионном маршруте есть и Овальный кабинет. Там президент показывает укромное местечко, где предположительно занимались сексом экс-глава Соединенных Штатов Билл Клинтон и стажерка Моника Левински.

«Все это сопровождается усмешкой», - пишет издание. «При этом между гостями Белого дома часто разгораются продолжительные и иногда грубые дискуссии, когда Трамп показывает им это место».

Как рассказали WP посетители, которым довелось походить по зданию в сопровождении главы государства, Трамп рассказывает анекдот про Барака Обаму - якобы тот «целыми днями» смотрел баскетбол через дырку в стене Овального кабинета.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, отметила, что Трамп гордится богатой историей Белого дома. Экскурсии часто бывают импровизированными и, как правило, включают несколько любимых мест президента. Например, спальня Линкольна.

«Я не знаю, как он спал там», - приводит слова Трампа газета. «Он был высоким парнем! А кровать очень маленькая».

Также Дональд Трамп демонстрирует всем свое фото с Ким Чен Ыном на стене.

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