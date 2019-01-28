Состав сборной России по биатлону на этапы Кубок мира в Канаду и США назвали тренеры

С 7 по 18 февраля сразу два этапа Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке. Сначала команды приедут в канадский город Кэнмор - там этап пройдет с 7 по 11 февраля. А спустя три дня с 14 по 18 февраля этап пройдет уже в столице Олимпиады 2002 года - американском Солт-Лейк-Сити.

Тренерский штаб сборной России огласил официальный состав мужской и женской команды на эти два этапа Кубка мира. В нем есть неожиданности. Главный тренер команды Анатолий Хованцев не поедет на эти этапы, не оказалось в составе женской сборной Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт. Но ато точно едет лидер мужской команды - Александр Логинов.

Полностью состав сборной России на североамериканские этапы Кубка мира по биатлону выглядит так:

мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Юрий Шопин;

женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

Отметим, что ряд биатлонистов тщательно раздумывают над поездкой на этапы Кубка мира в Северную Америку. В частности, о своем отказе от поездки в США и Канаду уже сказал француз Мартен Фуркад - конкурент Логинова в борьбе в общем зачете Кубка мира.