2019-01-28T21:39:13+03:00
Спорт

Состав сборной России по биатлону на этапы Кубок мира в Канаду и США назвали тренеры

В него попал Александр Логинов, но не оказалось Старых и Юрловой-Перхт
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов.Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

С 7 по 18 февраля сразу два этапа Кубка мира по биатлону пройдут в Северной Америке. Сначала команды приедут в канадский город Кэнмор - там этап пройдет с 7 по 11 февраля. А спустя три дня с 14 по 18 февраля этап пройдет уже в столице Олимпиады 2002 года - американском Солт-Лейк-Сити.

Тренерский штаб сборной России огласил официальный состав мужской и женской команды на эти два этапа Кубка мира. В нем есть неожиданности. Главный тренер команды Анатолий Хованцев не поедет на эти этапы, не оказалось в составе женской сборной Ирины Старых и Екатерины Юрловой-Перхт. Но ато точно едет лидер мужской команды - Александр Логинов.

Полностью состав сборной России на североамериканские этапы Кубка мира по биатлону выглядит так:

мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылёв, Юрий Шопин;

женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

Отметим, что ряд биатлонистов тщательно раздумывают над поездкой на этапы Кубка мира в Северную Америку. В частности, о своем отказе от поездки в США и Канаду уже сказал француз Мартен Фуркад - конкурент Логинова в борьбе в общем зачете Кубка мира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: танцы на льду, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 26 января 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию этого события: чемпионат Европы 2019 в Минске, танцы на льду, произвольная программа 26 января 2019
Новости 24
Власти Великобритании пригрозили заблокировать соцсети
Глава МИД Венесуэлы подтвердил контакты Каракаса с Вашингтоном
В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу
Трамп не считает основателя Starbucks конкурентом на выборах
Умер член ГКЧП Александр Тизяков
«Евровидение-2019»: представитель России выступит во втором полуфинале
Предполагаемому похитителю картины Куинджи назначили психиатрическую экспертизу
Порошенко подписал закон об изменении юрисдикции религиозных общин
Половина жителей США не доверяет Трампу
В Мордовии запустят систему раздельного сбора мусора
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Путин провел ротацию состава президиума Государственного Совета
Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные
Россияне не пострадали во время торнадо на Кубе
Захарову рассмешила опечатка Болтона в твите про Венесуэлу