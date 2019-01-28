"Атлетико" на 1,5 года арендовал у "Челси" Альваро Морату

В понедельник, 28 января, мадридский "Атлетико" официально объявил о сделке с лондонским "Челси". Из Англии в столицу Испании переезжает форвард Альваро Мората. Ставший звездой в "Реале" игрок переезжает из Лондона в новый клуб на правах аренды. Срок действий соглашения - до конца сезона 2019/2020. Мората точно проведет в новом клубе ближайшие 1,5 года.

- Я очень счастлив начать новый этап в карьере, я ждал этого момента. Мои выступления за «Реал»? У людей может быть свое мнение на этот счет. Но я сам знаю, что мне нужно делать. Я начинал карьеру в «Атлетико», и знающие меня люди понимают, какое значение это для меня имеет. Прошлое есть прошлое, его не изменить. Я горжусь им, - сказал после перехода в "Атлетико" Мората.

По информации, которая появилась в испанских СМИ, мадридский "Атлетико" заплатит "Челси" 7,5 миллионов евро. И при этом, в контракте Мораты прописана опция выкупа за 40 миллионов евро у лондонцев.

Испанский форвард перешел в "Челси" летом 2017 года. В составе этой команды он сыграл 72 игры, забив 24 гола за "аристократов". В прошлом сезоне с лондонцами он выиграл Кубок Англии. К слову, сумма сделки между "Челси" и "Реалом" составила 66 миллионов евро. Контракт с лондонцами у Мораты был подписан до лета 2022 года.

Альваро Мората - воспитанник "Атлетико", но профессиональную карьеру начал в мадридском "Реале". С 2014 по 2016 годы он играл за туринский "Ювентус", с которым выиграл два чемпионата Италии. А весной 2015 года сыграл в финале Лиги Чемпионов.