Неймар из-за травмы пропустит месяц и не сыграет в Лиге Чемпионов против "Манчестер Юнайтед"

26-летний форвард французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар не сможет сыграть в ближайших матчах команды из-за травмы. Как стало известно, у него выявили перелом пятой плюсневой кости и ему нужен минимум месяц на то, чтобы восстановиться от этой травмы. Речь даже идет о том, что в случае операции Неймар и вовсе пропустит остаток сезона.

23 января он получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции. Его клуб выиграл у "Страсбура" со счетом 2:0, но сам игрок получил повреждение.

Как пишет L’Equipe, врачи парижского клуба пока не могут прийти к консенсусу - необходима ли операция Неймару. Но, как говорят, 90% ставят на то, что операция будет.

А это значит, что Неймар не сможет сыграть в матчах "ПСЖ" в Лиге Чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Поединки пройдут 12 февраля и 6 марта. Кроме того, Неймар не появится на поле в важной игре парижан против "Марселя" - 17 марта.

В прошлом сезоне Неймар из-за травмы подобного характера пропустил аж 3 месяца, успев восстановиться только лишь к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. На том турнире, однако, команда Бразилии смогла дойти только до четвертьфинала, где проиграла Бельгии - будущему бронзовому призеру ЧМ-2018.

Неймар перешел из "Барселоны" в 2017 году в "ПСЖ" за рекордные в истории футбола 222 миллиона евро.