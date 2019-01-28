Футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт с питерским "Зенитом"

Питерский "Зенит" вечером 28 января официально объявил о довольно громком трансфере. 29-летний защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий официально перешел из донецкого "Шахтера" в состав питерской команды.

За сборную Украины Ракицкий играл на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов. А всю свою карьеру провел в составе "Шахтера", выиграв 7 раз чемпионат Украины, 6 раз Кубок и Суперкубок страны.

Официально срок контракта Ракицкого с командой из Санкт-Петербурга - 3,5 года.

- Ярослав Ракицкий выступает на позиции центрального защитника. Обладает поставленным ударом и первым пасом, физически крепкий и опытный футболист, - охарактеризовали Ракицкого в пресс-службе питерского "Зенита".

А на сайте донецкого клуба уже попрощались с этим игроком, официально подтвердив переход в состав "Зенита":

- Шахтер» благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его «оранжево-черное» сердце. Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере!

Надо сказать, что на Украине еще при появлении первых слухов о переходе Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит", поднялась настоящая волна негодования.

В новой команде Ракицкий планирует выступать под номером 44. Под ним играл в свое время другой футболист, который перешел в 2007 году из "Шахтера" в "Зенит" - Анатолий Тимощук, который сейчас трудится тренером в питерской команде.

- Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду — «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала, - поделился первыми впечатлениями с клубной пресс-службой "Зенита" игрок.

Сам же Ракицкий сказал, что давно общается с Анатолием Тимощуком. А убедил же его перебраться в Санкт-Петербург экс-наставник "Шахтера" румын Мирча Луческу, который тоже трудился в Питере:

- С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что «Зенит» — команда очень высокого уровня, что здесь — шикарные условия, стадион и все остальное.