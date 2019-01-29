2019-01-29T01:43:56+03:00
История современности

Неизвестные фото из архива Кремля: Юнкера против большевиков, детский сад и бомба в книге

Служба коменданта Московского Кремля к своему 100-летию издала тысячестраничный фолиант редких документов
Александр ГАМОВ@gamov1
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Зима 1914 - 1915 гг. Погрузка автомобиля «Роллс-Ройс» в железнодорожный вагон. Ставка Николая II в Барановичах.Зима 1914 - 1915 гг. Погрузка автомобиля «Роллс-Ройс» в железнодорожный вагон. Ставка Николая II в Барановичах.
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Комендатуру Московского Кремля ФСО России, которая отмечает свой вековой юбилей, называют прежде всего хранительницей этого уникального архитектурного сооружения. Ведь после того как в 1485 - 1495 годах строительство нынешнего Кремля завершилось, он стал одной из самых мощных и защищенных цитаделей Европы. А еще это история Президентского полка, раньше он назывался Объединенным Краснознаменным Кремлевским. Это гордость ФСО России - Почетный конный эскорт. И, конечно же, знаменитый на весь мир Президентский оркестр - его музыканты побывали в десятках стран.

Кремлевские историки Валентин Жиляев, Дмитрий Клочков и Татьяна Панова работали над книгой «На страже главной цитадели России» полтора года. Собрано 1600 редчайших снимков и других архивных документов. Такую книжищу - а это около 1000 страниц - просто так не унесешь из Кремля, поэтому я захватил с собой (на флешку) самые уникальные фото, которые еще нигде и никогда не публиковались...

Выражаем благодарность ФСО России и доктору исторических наук Сергею Девятову за помощь в подготовке этой публикации.

Октябрь 1917 г. Юнкера на Кремлевской стене (между Водовзводной башней и Боровицкой). Большевикам после интенсивного артобстрела кремлевских стен и башен удалось вытеснить юнкеров только 2 ноября.

Октябрь 1917 г. Юнкера на Кремлевской стене (между Водовзводной башней и Боровицкой). Большевикам после интенсивного артобстрела кремлевских стен и башен удалось вытеснить юнкеров только 2 ноября.

1918 г. Пропуск в Кремль с подписью первого кремлевского коменданта Павла Малькова.

1918 г. Пропуск в Кремль с подписью первого кремлевского коменданта Павла Малькова.

Конец 1920-х гг. Уникальный снимок - детский сад в Кремле. В те годы за кремлевскими стенами работали и жили более 2 тысяч партийных служащих вместе с детьми - и их было в разные годы до пятисот.

Конец 1920-х гг. Уникальный снимок - детский сад в Кремле. В те годы за кремлевскими стенами работали и жили более 2 тысяч партийных служащих вместе с детьми - и их было в разные годы до пятисот.

Май 1924 г. Строительство второго деревянного Мавзолея Ленина. (Первый - также из дерева, был сооружен в январе 1924-го - сразу после смерти вождя. Третий - гранитный, сохранившийся до наших дней, построен в 1930-м.)

Май 1924 г. Строительство второго деревянного Мавзолея Ленина. (Первый - также из дерева, был сооружен в январе 1924-го - сразу после смерти вождя. Третий - гранитный, сохранившийся до наших дней, построен в 1930-м.)

Только в 2017-м на постах охраны Московского Кремля «были остановлены и не допущены на охраняемый объект» 32 человека с огнестрельным оружием, 95 - с газовым и 28 - с холодным. На фото - муляж взрывного устройства и пистолет, замаскированные в книгах.

Только в 2017-м на постах охраны Московского Кремля «были остановлены и не допущены на охраняемый объект» 32 человека с огнестрельным оружием, 95 - с газовым и 28 - с холодным. На фото - муляж взрывного устройства и пистолет, замаскированные в книгах.

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