2019-01-29T09:17:03+03:00
Спорт

Агент Артемия Панарина рассказал, что новый контракт с "Коламбусом" будут обсуждать после окончания сезона

С 1 июля хоккеист может стать свободным агентом, как и его коллега по команде Сергей Бобровский
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артемий Панарин пока не определился со своим будущим.Артемий Панарин пока не определился со своим будущим.Фото: REUTERS
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Получила свое продолжение ситуация вокруг нового контракта форварда клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" россиянина Артемия Панарина. С 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом, поэтому команда пытается перезаключить действующий договор с одним из лучших игроков команды. Но агент хоккеиста, Дэн Мильштейн, сказал, что до конца этого сезона будущее Панарина не будет обсуждаться:

- Мы сообщили команде, что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона. Наш приоритет – сосредоточиться на оставшейся части сезона и попытаться выиграть Кубок Стэнли для «Коламбуса» и его болельщиков. Никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не будет, - написал Мильштейн у себя в Твиттере.

Стоит отметить, что по ходу сезона возникала информация, что Панарина до окончания срока действия контракта могут обменять в какой-либо другой клуб Лиги. Но она не подтвердилась. "Дедлайн" же по обменам - 25 февраля.

Кроме того, с 1 июля заканчивается контракт у еще одного российского хоккеиста "Коламбуса" - вратаря Сергея Бобровского. В этом сезоне на счету 27-летнего Панарина в 46 играх сезона - 53 (19+34) очка.

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