2019-01-29T10:50:20+03:00
Спорт

Стала известна судьба двухметрового красного медведя, который подарили фанаты Алине Загитовой

Огромная мягкая игрушка радует воспитанников школы, где тренируется фигуристка [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алине подарили огромного медведя на чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 в Минске.Алине подарили огромного медведя на чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 в Минске.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из самых трогательных моментов чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 в Минске - это двухметровый красный медведь, которого подарили болельщики Алине Загитовой. Плюшевую игрушку взяли по спецзказу в одном из белорусских интернет-магазинов. И его точный рост - 230 сантиметров. Он на 70 сантиметров выше, чем сама фигуристка, которая получила этот невероятно милый презент.

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Мишки прилетели с Чемпионата Европы по фигурному катанию в Хрустальный!
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После окончания соревнований в Минске сама Загитова признавалась, что заберет домой этого плюшевого зверя, хотя у нее дома в Москве и так мало места. И вот болельщики стали отслеживать - где же окажется этот яркий презент, который преподнесли фигуристке? Первые кадры - Алина сама выносит из спорткомплекса этого мишку, который больше чем она сама.

Говоря же о судьбе игрушек, Алина сказала сначала:

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Привет, мишки! Alina's bears #teamzagitova #чемпионатевропыпофигурномукатанию2019 #хрустальный
117 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

- Повезу их домой. И пусть там не хватает места, но всё равно они как-то поместятся.

Но уточнила, что речь идет о мишках. А чуть позже и сама отдала в детские дома подаренные ей игрушки, поблагодарив за "плюшевый флеш-моб".

И вот после возвращения Алины домой, в Россию, в Москву, появились первые снимки в соцсетях - огромный красный мишка сидит с двумя белыми медведями в холле спорткомплекса "Хрустальный". Именно там тренируется и готовится ко всем турнирам фигуристка.

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Мишка Алины Загитовой с Чемпионата Европы
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Двухметровый медведь стал сразу же объектом обожания всех спортсменов и тренеров - с ним проводят настоящие фотосессии.

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Alina's bears #евромишки #teamzagitova #че2019пофигурномукатанию
34 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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