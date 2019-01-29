Стала известна судьба двухметрового красного медведя, который подарили фанаты Алине Загитовой

Один из самых трогательных моментов чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 в Минске - это двухметровый красный медведь, которого подарили болельщики Алине Загитовой. Плюшевую игрушку взяли по спецзказу в одном из белорусских интернет-магазинов. И его точный рост - 230 сантиметров. Он на 70 сантиметров выше, чем сама фигуристка, которая получила этот невероятно милый презент.

mark_lukin111 Мишки прилетели с Чемпионата Европы по фигурному катанию в Хрустальный!

После окончания соревнований в Минске сама Загитова признавалась, что заберет домой этого плюшевого зверя, хотя у нее дома в Москве и так мало места. И вот болельщики стали отслеживать - где же окажется этот яркий презент, который преподнесли фигуристке? Первые кадры - Алина сама выносит из спорткомплекса этого мишку, который больше чем она сама.

Говоря же о судьбе игрушек, Алина сказала сначала:

polinashesheleva Привет, мишки! Alina's bears #teamzagitova #чемпионатевропыпофигурномукатанию2019 #хрустальный

- Повезу их домой. И пусть там не хватает места, но всё равно они как-то поместятся.

Но уточнила, что речь идет о мишках. А чуть позже и сама отдала в детские дома подаренные ей игрушки, поблагодарив за "плюшевый флеш-моб".

И вот после возвращения Алины домой, в Россию, в Москву, появились первые снимки в соцсетях - огромный красный мишка сидит с двумя белыми медведями в холле спорткомплекса "Хрустальный". Именно там тренируется и готовится ко всем турнирам фигуристка.

kuckuckuc Мишка Алины Загитовой с Чемпионата Европы

Двухметровый медведь стал сразу же объектом обожания всех спортсменов и тренеров - с ним проводят настоящие фотосессии.