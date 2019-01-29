В США вымышленный медведь спас трехлетнего мальчика

Сказка о Маугли и медведе Балу воплотилась в жизнь в Северной Каролине. В минувший четверг спасатели обнаружили в лесу потерявшегося трехлетнего Кейси Хэтауэй, который провел два дня в чаще, пишет The Guardian. Несмотря на ночные заморозки и дождь, малыш здоров и даже не простудился. А все потому, что его спас черный медведь. Правда, зоологи сомневаются: а был ли медведь на самом деле..?

1000 НА ОДНОГО

Кейси вместе с братом и сестрой играли на заднем дворе в доме своей бабушки в небольшом городке Эрнул. Участок примыкал к лесу, и в какой-то момент дети заметили, что их трехлетний брат исчез.

Место пропажи мальчика.

Родители мальчика сразу же обратились в полицию. К поискам малыша подключились около 600 волонтеров, сотрудники ФБР, морской пехоты, спасатели. С воздуха лес просматривали беспилотники и вертолеты.

Из-за плохой погоды поисковые работы растянулись на двое суток. Спасатели спешили, опасаясь, что Кейси может получить обморожение, потому что был одет в тонкую курточку в день своего исчезновения. А по ночам температура опускается до - 2’C. Но все обошлось.

КЛЫКАСТЫЙ ДРУГ

На третьи сутки малыша обнаружили в полукилометре от дома. Кейси застрял в колючих кустах и истошно вопил. Именно по его крику и удалось спасателям его отыскать.

Кейси доставили в больницу, где его осмотрели врачи. Как сказала тетя мальчика Бриана Хэтауэй, он здоров, не считая синяков и царапин, у него хорошее настроение, он улыбается и болтает со всеми.

Сам ребенок рассказал, что все два дня провел в компании своего нового друга - черного медведя, который грел его и оберегал.

Вот такие мишки (барибалы, они же черные медведи) водятся в лесах Северной Каролины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Он сказал, что два дня тусовался с медведем. Бог послал ему друга, чтобы он был в безопасности, - написала Бриана на своей странице в Facebook.

Появлением в истории большого медведя крайне заинтересовалась полиция. Они до сих пор не могут понять, как мальчик смог обходиться без воды и еды целых два дня!

- Он не рассказал нам, как он смог выжить, но сказал, что в лесу у него был друг, медведь, который был с ним рядом все время, - сообщил шериф Чип Хьюз.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ ДРУГ

История о дружбе человека и медведя удивила зоологов.

- Я никогда не сталкивался с такими случаями, когда медведи делали нечто подобное, - говорит специалист по медведям из Университета Монтаны Крис Сервин. - Дикие медведи не дружат с людьми. Я не говорю, что мальчик обманывает, но вполне возможно он видел что-то, что напомнило ему о его домашнем плюшевом медвежонке.

Обниматься с человеком могут лишь дрессированные или прирученные звери. Для дикого медведя такое поведение противоестественно, уверены зоологи. Чаще всего все его «общение» с человеком заканчивается весьма плачевно.

- Если бы зверь почуял бы Кейси, он скорее всего поскорее скрылся бы в чаще. Медведи боятся людей, им неважно - взрослый перед ними или ребенок, - поясняет Сервин. - Единственная причина, по которой зверь может приблизиться к человеку - это голод. Но черные медведи не людоеды. Не хочу обвинять мальчика во лжи, но думаю, мальчик все выдумал. Медведь не будет жалеть ребенка, думая, что он один и ему нужна помощь.