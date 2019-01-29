2019-01-29T12:07:34+03:00
Спорт

Аргентинец Леандро Паредес переходит из "Зенита" во французский "Пари Сен-Жермен"

Питерская команда официально объявила о трансфере игрока
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Паредес теперь будет напарником Неймара.Паредес теперь будет напарником Неймара.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Санкт-петербургский "Зенит" объявил об очередном громком трансфере. Леандро Паредес переходит во французский "Пари Сен-Жермен".

24-летний полузащитник сборной Аргентины и питерского "Зенита" провел в команде 1,5 года. Он подписал контракт с "сине-бело-голубыми" 1 июля 2017 года. И за это время сыграл 61 матч, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Паредес является воспитанником аргентинского клуба "Бока Хуниорс", в котором начинал свою карьеру. Помимо этого в Италии он играл в "Кьево", "Эмполи" и за "Рому", из которой как раз и перебрался в состав питерского "Зенита".

Питерцы уже пожелали удачи игроку:

- Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды- говорится в официальном сообщении пресс-службы "Зенита".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Минкульте заявили о подлинности похищенной картины Куинджи
В Гидрометцентре спрогнозировали позднюю весну
Рост зарплат в 2019 году может составить 4-7 процентов
Минтруд предложил отменить обязательные медосмотры офисным сотрудникам
В Раде назвали «Северный поток - 2» великим провалом украинских властей
Суд арестовал на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге друга
Захарова прокомментировала запись Болтона о «пяти тысячах солдатах в Колумбии»
В Мексике прогремел второй взрыв из-за врезки в трубопровод
Депутат Рады Береза, толкнувший журналистку Скабееву, не воспринимает угрозы в свой адрес всерьез
Эксперты предрекают подорожание ОСАГО до уровня КАСКО
США планируют приостановить участие в ДРСМД 2 февраля
Правительство не поддерживает идею отказа от счетчиков тепла
В перестрелке в Техасе полицейские ликвидировали двух подозреваемых в наркоторговле
Россияне признались, что во взрывах газа винят соседей и коммунальщиков
Специалисты устранили сбой в работе Instagram
В России стали активно подделывать 2000-е купюры