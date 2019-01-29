Аргентинец Леандро Паредес переходит из "Зенита" во французский "Пари Сен-Жермен"

Санкт-петербургский "Зенит" объявил об очередном громком трансфере. Леандро Паредес переходит во французский "Пари Сен-Жермен".

24-летний полузащитник сборной Аргентины и питерского "Зенита" провел в команде 1,5 года. Он подписал контракт с "сине-бело-голубыми" 1 июля 2017 года. И за это время сыграл 61 матч, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Паредес является воспитанником аргентинского клуба "Бока Хуниорс", в котором начинал свою карьеру. Помимо этого в Италии он играл в "Кьево", "Эмполи" и за "Рому", из которой как раз и перебрался в состав питерского "Зенита".

Питерцы уже пожелали удачи игроку:

- Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды- говорится в официальном сообщении пресс-службы "Зенита".