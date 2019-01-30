2019-01-29T19:08:52+03:00
Экономика

СМП Банк подводит итоги конкурса «В погоне за мечтой!»

В сентябре 2018 года СМП Банк предложил всем рассказать о своей заветной мечте и побороться за ее исполнение в открытом голосовании. Пришло время подвести итоги и поздравить сразу двух победителей!
Поделиться:
СМП Банк осуществил мечту Юлии Небесихиной о поездке всей семьей в Крым.СМП Банк осуществил мечту Юлии Небесихиной о поездке всей семьей в Крым.
Изменить размер текста:

Конкурс «В погоне за мечтой!» стал шансом для всех жителей России осуществить свою заветную мечту – на сайте конкурса участники рассказывали, чего им хотелось бы больше всего. Желания были самые разные - от круиза по Северному Ледовитому океану до бунгало на берегу солнечных пляжей!

По результатам голосования определился победитель – первое место заняла жительница Челябинска Юлия Небесихина, которая мечтает о поездке всей семьей в Крым.

«Мне часто хочется вернуться в детство, и мое детство ассоциируется с посещением Крыма, когда у тебя нет забот, ты полон надежд и мечтаний. Возвращаясь в места детства, ты подзаряжаешься энергией от положительных воспоминаний. Побывав в Крыму однажды, ты никогда не променяешь эти ощущения на диван, телевизор и прочие домашние радости. Моя мечта - это всей семьей поехать путешествовать в Крым, ведь не влюбиться в этот маленький мир просто не возможно. Ощутить теплоту семейного счастья и наслаждения друг другом, чистым воздухом, красотами природы, тишиной вечернего прибоя, - рассказала Юлия. - А еще, побывав в Крыму несколько лет назад, я смогла поправить здоровье ребенку, но одолел новый недуг. Мы боремся, и обязательно будем здоровы и счастливы, что бы нам это не стоило».

Второго победителя по условиям конкурса выбирал СМП Банк. Им стала Елена Машарова из Новосибирска – она попросила построить во дворе дома детскую площадку. «Здравствуйте. Я мечтаю, чтобы во дворе нашего дома появилась настоящая сказка для детей - лабиринты, горки, замки, велосипедная дорожка для малышей, маленькая площадка для игры в мяч, турники с мягким настилом для безопасности, - написала Елена. - Мечтаю, чтобы наш двор стал настоящей радостью для наших детей и для всех ребятишек, кто живет неподалеку!». СМП Банк исполнит эту мечту, и совсем скоро дети будут играть на новой детской площадке, именно такой, как и мечтали – с качелями, каруселями, горками и замками.

Конкурс «В погоне за мечтой!» завершился, но СМП Банк не перестанет исполнять желания! Следите за новостями и участвуйте в новых конкурсах, и ваша мечта обязательно исполнится!

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Британский парламент проголосовал против отсрочки Brexit
США разрешила продать Японии комплексы ПРО Aegis
В Шереметьево самолет врезался в телескопический трап
Глава разведки США раскритиковал Россию и КНР за призыв сохранить мирным космос
Болтон пригрозил последствиями тем, кто причинит вред Гуайдо
В США три человека погибли в крушении вертолета скорой помощи
На юго-востоке Ирана прогремели два взрыва: ранены четыре человека
Патриарх Сербии сравнил церковный кризис на Украине с бомбой
В Минтрансе рассказали, кто отвечает за программу "Безопасные и качественные дороги"
В Госдуме не поверили словам Порошенко о "холодном мире" с Россией
Лавров призвал Евросоюз ввести санкции против Украины
Генпрокурор Венесуэлы объявил о начале расследования в отношении Гуайдо
На шахте в Польше произошел подземный толчок: восемь горняков пропали
В Минюсте привели примеры "вынужденной коррупции" чиновников
Конор Макгрегор получил 6 месяцев дисквалификации за драку после боя с Хабибом Нурмагомедовым
Число ДТП на федеральных дорогах России снизилось на 4% в 2018 году
Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за участие в драке после боя с Конором Макгрегором
США опасаются, что РФ и Китай сотрудничают для противостояния Вашингтону