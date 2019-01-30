СМП Банк подводит итоги конкурса «В погоне за мечтой!»

Конкурс «В погоне за мечтой!» стал шансом для всех жителей России осуществить свою заветную мечту – на сайте конкурса участники рассказывали, чего им хотелось бы больше всего. Желания были самые разные - от круиза по Северному Ледовитому океану до бунгало на берегу солнечных пляжей!

По результатам голосования определился победитель – первое место заняла жительница Челябинска Юлия Небесихина, которая мечтает о поездке всей семьей в Крым.

«Мне часто хочется вернуться в детство, и мое детство ассоциируется с посещением Крыма, когда у тебя нет забот, ты полон надежд и мечтаний. Возвращаясь в места детства, ты подзаряжаешься энергией от положительных воспоминаний. Побывав в Крыму однажды, ты никогда не променяешь эти ощущения на диван, телевизор и прочие домашние радости. Моя мечта - это всей семьей поехать путешествовать в Крым, ведь не влюбиться в этот маленький мир просто не возможно. Ощутить теплоту семейного счастья и наслаждения друг другом, чистым воздухом, красотами природы, тишиной вечернего прибоя, - рассказала Юлия. - А еще, побывав в Крыму несколько лет назад, я смогла поправить здоровье ребенку, но одолел новый недуг. Мы боремся, и обязательно будем здоровы и счастливы, что бы нам это не стоило».

Второго победителя по условиям конкурса выбирал СМП Банк. Им стала Елена Машарова из Новосибирска – она попросила построить во дворе дома детскую площадку. «Здравствуйте. Я мечтаю, чтобы во дворе нашего дома появилась настоящая сказка для детей - лабиринты, горки, замки, велосипедная дорожка для малышей, маленькая площадка для игры в мяч, турники с мягким настилом для безопасности, - написала Елена. - Мечтаю, чтобы наш двор стал настоящей радостью для наших детей и для всех ребятишек, кто живет неподалеку!». СМП Банк исполнит эту мечту, и совсем скоро дети будут играть на новой детской площадке, именно такой, как и мечтали – с качелями, каруселями, горками и замками.

Конкурс «В погоне за мечтой!» завершился, но СМП Банк не перестанет исполнять желания! Следите за новостями и участвуйте в новых конкурсах, и ваша мечта обязательно исполнится!

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