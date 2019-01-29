МВД проверяет видео, на котором автохам заблокировал "скорую" в Подмосковье

В соцсетях появился видеоролик, на котором иномарка не дает проехать "скорой помощи". На улице вечер, а владельца авто за рулем нет. Дорога такая узкая, что проехать невозможно. Было это, по сообщению в соцсетях, в поселке городского типа Белоозерский на улице 60 лет Октября.

МВД проверит видео, как полиция в Подмосковье не пропустила "скорую".

- Автохам припарковался посреди дороги, заблокировав "скорую" в Подмосковье, - пояснил автор видео. - Иномарка стоит посреди дороги. В это же время, в противоположном направлении на дороге оказался автомобиль "скорой" помощи, который, судя по включенному сигналу, ехал на вызов.

Почему автомобиль оказался на дороге и препятствовал движению "скорой помощи", пока неизвестно. Местные говорят, что машина принадлежит участковому. Однако пока официального подтверждения этому нет. На ролик уже обратили внимание подмосковные полицейские, которые начали проверку.

- По информации, размещенной в сети интернет, о том, что якобы сотрудник полиции не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.