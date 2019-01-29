2019-01-29T12:39:19+03:00
Происшествия

МВД проверяет видео, на котором автохам заблокировал "скорую" в Подмосковье

Говорят, что машина принадлежит местному участковому [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Кадр из ролика о "противостоянии" частного автомобиля и кареты "скорой" в подмосковном поселке городского типа Белоозерский.Кадр из ролика о "противостоянии" частного автомобиля и кареты "скорой" в подмосковном поселке городского типа Белоозерский.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

В соцсетях появился видеоролик, на котором иномарка не дает проехать "скорой помощи". На улице вечер, а владельца авто за рулем нет. Дорога такая узкая, что проехать невозможно. Было это, по сообщению в соцсетях, в поселке городского типа Белоозерский на улице 60 лет Октября.

МВД проверит видео, как полиция в Подмосковье не пропустила "скорую".

- Автохам припарковался посреди дороги, заблокировав "скорую" в Подмосковье, - пояснил автор видео. - Иномарка стоит посреди дороги. В это же время, в противоположном направлении на дороге оказался автомобиль "скорой" помощи, который, судя по включенному сигналу, ехал на вызов.

Почему автомобиль оказался на дороге и препятствовал движению "скорой помощи", пока неизвестно. Местные говорят, что машина принадлежит участковому. Однако пока официального подтверждения этому нет. На ролик уже обратили внимание подмосковные полицейские, которые начали проверку.

- По информации, размещенной в сети интернет, о том, что якобы сотрудник полиции не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Стоит мужчина на коленях, а полицейский наносит удары»: мы нашли свидетеля конфликта участкового и владельца собаки
52-летний инвалид утверждает, что его избил пьяный офицер. В МВД уверяют, что сотрудник был трезв и пресекал нарушение: стаффордширский терьер был без намордника [видео, аудио]
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы гриппа атакуют россиян в этом году
Глава колумбийского МИД: Нам ничего неизвестно о причинах упоминания Колумбии в блокноте Болтона
Кража картины Куинджи спровоцировала гигантские очереди в Третьяковку
Франция приступила к созданию аналога российского комплекса «Авангард»
В США застрявшую в лифте уборщицу освободили только через три дня
Ученые нашли способ взбодрить уставшие от борьбы с раком клетки
Топ-менеджера Росгеологии уволили после скандального видео
Росавиация хочет освободить авиакомпании от получения лицензии
Пять человек пострадали при взрыве на коксохимическом заводе на Украине
Стало известно, из-за чего затянулся трансфер Паредеса в "ПСЖ"
В Минкульте заявили о подлинности похищенной картины Куинджи
В Гидрометцентре спрогнозировали позднюю весну
Рост зарплат в 2019 году может составить 4-7 процентов
Минтруд предложил отменить обязательные медосмотры офисным сотрудникам
В Раде назвали «Северный поток - 2» великим провалом украинских властей
Суд арестовал на два месяца 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге друга
Захарова прокомментировала запись Болтона о «пяти тысячах солдатах в Колумбии»
В Мексике прогремел второй взрыв из-за врезки в трубопровод
Депутат Рады Береза, толкнувший журналистку Скабееву, не воспринимает угрозы в свой адрес всерьез
Эксперты предрекают подорожание ОСАГО до уровня КАСКО
США планируют приостановить участие в ДРСМД 2 февраля
Правительство не поддерживает идею отказа от счетчиков тепла
В перестрелке в Техасе полицейские ликвидировали двух подозреваемых в наркоторговле
Россияне признались, что во взрывах газа винят соседей и коммунальщиков
Специалисты устранили сбой в работе Instagram
В России стали активно подделывать 2000-е купюры