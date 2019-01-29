Михаил Барщевский: Совместная работа родственников в одной госструктуре - тоже нарушение, но это не взятка!

- Что это могут быть за случаи такие, когда возникают «обстоятельства непреодолимой силы» - и чиновник «вынужден» брать или давать?

- Коррупция и взятка — разные вещи. Взятка — лишь одна из форм коррупции. Ну, например, совместная работа двух родственников-чиновников сейчас является коррупционным нарушением — и это ко взятке никакого отношения не имеет. Или вот другой пример. Коррупционным нарушением является непродекларирование находящегося в твоей собственности имущества. Когда Минюст говорит о коррупционных правонарушениях — обратите внимание, не преступлениях, а правонарушениях! - в силу возникших обстоятельств непреодолимой силы, то речь не идет о взятке. По любому. Речь о нарушениях таких запретов как декларирование, совместная служба, да там много всяких ограничений. С моей точки зрения - чрезмерное количество.

- Они до сих пор носили признаки нарушения?

- Да, нарушения, - но не преступления! Например, моя жена продала машину «Дэу Нексия», есть договор купли-продажи. Естественно, эта машина в декларации не указывалась. Спустя 4 года после ее продажи, когда уже покупатель нашей машины ее продавал, выяснилось, что машина до сих пор стоит на учете... за моей женой. Это могло бы считаться нарушением — если бы кто-то проверил декларацию жены и сравнил ее с базой ГИБДД. И получилось бы, что в декларации машины нет, а в базе — есть!

- Понятие «обстоятельства непреодолимой силы», это...

- Такое понятие есть и в Уголовном, и в Гражданском кодексе. Совсем не идет речь об уголовных преступлениях. 90 процентов наказаний по подобным обстоятельствам— за дисциплинарные проступки. И относятся, скорее, к трудовому законодательству, а когда-то к административному.

- Почему сейчас возникла такая инициатива Минюста?

- Практика применения антикоррупционного законодательства показала, что иногда возникает формальное нарушение, по сути, нарушением не являющееся. Вот сотрудник Росреестра покупает квартиру. Продекларировал ее. Доходы у него на это есть. Но явно имеет место формальное коррупционное правонарушение.

- В чем оно?

- Регистрация квартиры осуществляется Росреестром. И этот сотрудник, прежде, чем покупать квартиру, должен был получить разрешение у начальника, потому что у него формально есть конфликт интересов. То есть, он работает в Росреестре, квартира регистрируется там же, и покупать и регистрировать ее без разрешения начальника сотрудник не имел права!

С моей точки зрения, когда принимали многие антикоррупционные акты, то напринимали их одним махом, не просчитав последствия. А последствия оказались, скажем так... чересчур широко трактуемые.