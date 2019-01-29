Человечеству грозит “глобальная синдемия”

Свежий взгляд на тревожное будущее человечества представила американо-новозеландская команда исследователей. По их расчетам, уже через 30 лет могут начаться природные катастрофы. Виной всему - несбалансированное потребление и интересы корпораций.

Эксперты назвали новую угрозу "Глобальной синдемией": пандемии ожирения, недоедания и прямо вытекающая из них проблема изменения климата вместе становятся самой серьезной угрозой для человечества как вида.

Все болезни — от неправильного питания?

Эпидемия ожирения началась ещё 40 лет назад: в начале 80-х годов в экономически развитых странах резко выросло число людей с лишним весом. В 2015 году ожирение зафиксировали почти у 2 миллиардов человек по всему миру. А ведь именно лишний вес (и вызванные им осложнения) считается ключевым фактором риска для всех основных неинфекционных болезней — диабета 2-го типа, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

- Недоедание до сих пор считалось противоположностью ожирения, а плохое питание воспринимали как слишком много или слишком мало калорий, - приводит пример один из авторов отчета, ученый глобалист Бойд Суинберн из Оклендского университета. - Но и за ожирением, и за недоеданием стоят одни и те же причины — это нездоровые и несправедливые продовольственные системы, которые поддерживает политика, ориентированная не на здоровье, а на экономический рост.

Как отмечают эксперты, изменения климата спровоцированы той же бездушной экономикой — во главу угла ставится развитие промышленности и получение прибыли, в то время как экологические проблемы остаются в тени.

Фастфуд вместо дикой природы

Нынешняя ситуация с питанием может привести к природным катастрофам всего через 30 лет. По словам авторов отчета, при нынешнем росте населения уже к 2050-му году спрос на продукты питания вырастет на 50%, а спрос на продукты животного происхождения — на 70%.

Всё это может привести к исчезновению многих видов животных и растений. Чтобы обеспечить человечество едой, придется осваивать новые территории. И там, где раньше были леса, люди будут выращивать картофель и кукурузу, а там, где жили лесные обитатели — разводить коров и кур.

Такие перемены провоцируют и глобальные изменения климата. Та же вырубка лесов постепенно превращает почву в пустыни и болота, а также приводит к росту уровня углекислого газа в воздухе — то есть, к глобальному потеплению.

“Изменить диету”

Чтобы справиться с этой глобальной угрозой, ученые предложили рассматривать все три пандемии (голод, ожирение и климатические изменения) как одну супер-эпидемию — синдемию.

- Человечеству необходимо радикально изменить диету, чтобы обеспечить устойчивое питание в ближайшие три десятилетия, - подводит итог исследователь по профилактике ожирения Уильям Дитц из Университета Джорджа Вашингтона. - Но ни одна страна пока не смогла побороть ожирение или голод, поскольку основные причины остаются неизменными. Все эти три пандемии подчиняются коммерческим корпоративным интересам. И даже когда правительства принимают какие-то меры, они оказываются неэффективными, поскольку противоречат интересам гигантских корпораций.

Чтобы справиться с новой угрозой, эксперты предлагают разработать глобальный договор, который позволил бы ограничить влияние корпораций на политику, а также создать специальный фонд для поддержки социальных движений за правильное питание.

“Только радикалы в это поверят”

Сами же производители фастфуда злодеями во всей этой истории себя вовсе не считают.

- Только радикалы поверят, что запрет для нашей отрасли на участие в политике поможет улучшить ситуацию с питанием, - прокомментировал результаты отчета Тим Райкрофт, главный исполнительный директор Федерации продуктов питания и напитков Великобритании.

Того же мнения придерживаются и в Coca-Cola. Представители McDonald's отказались от комментариев до тех пор, пока не ознакомятся с результатами исследования. А в Nestle заявили, что компания и так на протяжении многих лет борется с ожирением и недоеданием, и будет продолжать это делать.