«Аэрофлот» проводит торги по грузовым и почтовым перевозкам

Компания «Аэрофлот» объявила о проведении электронных торгов по блочным и почтовым перевозкам на сезон «Лето 2019». Торги пройдут с 28 февраля по 5 марта.

Перевозчик выставил на торги дальневосточные направления: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Отметим, что компании, которые были допущены к аналогичным торгам на предыдущий период «Зима 2018-2019» избавлены от необходимости заново собирать полный пакет документов. Им достаточно предоставить заявления об участии и о присоединении к регалменту.

Срок подачи заявок истекает 31 января 2019. Прежде чем принять окончательное решение, специалисты «Аэрофлота» проведут тестовые торги — так называемому «деловую игру». Победитель тендера будет объявлен 6 марта.

ВАЖНО

Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» в разделе «Грузовые перевозки».