Евгений Ловчев: «На Олимпиаде-72 стреляли по нашим окнам, но та медаль все равно для меня самая ценная»

А началось все 50 лет назад, когда переполненные трибуны скандировали «Женя Ловчев!». А он, даже играя на позиции левого защитника, становился лучшим игроком СССР! Накануне юбилея Евгений Серафимович заглянул на радио «КП».

Я ВСЕ РАВНО ПЕРВЫЙ РУССКИЙ С ЖЕЛТОЙ КАРТОЧКОЙ

- Вот вы говорите «Комсомольская правда», - Евгений Серафимович сразу же берет микрофон и разговор в свои руки. - А у меня знаете какие ассоциации? «Спартак» в мое время был такой командой – все время пошутить! Иногда Вася Калинов чуть-чуть переберет в выходные, приедет на базу на тренировку, а бегать не хочется. И он так подходит к тренеру и моему футбольному отцу Симоняну: «Никита Павлович, говорят, вы прилично с лету били!». Симонян подбоченится, и второму тренеру Исаеву: «Исайчик, есть заказ!». И тот тридцать минут подает, а Никита Палыч с лету хлещет. Тридцать минут! А Вася сидит на полянке и подначивает: «Ну еще разок, для «Комсомольской правды» исполните!».

- Вот умете вы Евгений Серафимович! Про вас же тоже долгое время история ходила, что вы - первый в мире футболист, кому в футболе показали желтую карточку. А потом выяснилось, что не вы. Расстроились?

- Да ну бросьте вы! Все говорят - первая желтая, первая желтая... А я горжусь тем, что играя десять лет в высшей лиге советского футбола в защите, я не получил ни одной карточки! Я не был жестким или грубым. Мне хватало скорости, чтобы догнать, выбить чисто. Знаете, что называли во мое время «калужскими подкатами?» Это когда прыгаешь вперед двумя ногами! А у меня был другой кумир - Володя Пономарев. Он играл крайнего защитника, хотя и начинал с нападения. Потрясающий игрок, он делал единственный правильный подкат - когда бегут два футболиста в одну сторону, он прыгает и ногой чуть-чуть выбивает мяч. Вот где мастерство!

- А если про желтую карточку?

- Финальная часть ЧМ-1970. Мексика - СССР. Я уже год как играл и за сборную, и за «Спартак», только-только ввели красные и желтые карточки. До этого судья просто подходил на поле и говорил: я вас предупреждаю, я вас удаляю, и зрители не понимали, почему игрок уходит с поля. Сыграли 0:0. Но пять карточек судья дал нашей команде. Почти 50 лет прошло, а я до сих пор помню, как его звали – Курт Ченчер из ФРГ. Но я тогда и забыл про ту карточку, а через какое-то время мне говорят: «Ты в книге рекордов Гиннеса!» - «Как? Что?» - «Ты получил первый желтую карточку». Ну я не то, чтобы гордился этим, но при случае любил ввернуть в разговоре. И вдруг журналист Вася Уткин написал в «Советском спорте» о том, что Ловчев – не первый. И меня это заинтересовало.

Заместитель главного редактора «Советского спорта» Сергей Емельянов созвонился с Акселем Тетевосовичем Вартаняном, знаменитым спортивным статистиков. Слушайте, как он готовит сациви!

Евгений Ловчев в эфире радио «КП»Фото: Иван МАКЕЕВ

- Евгений Серафимович, про сациви чуть позже.

- И вот мы приехали к нему. А у него единственного в стране была кассета того матча. Мы посмотрели, и у видели, что действительно сначала карточка у Кахи Асатиани, потом у Гиви Нодия. То есть два грузина первыми были. И тогда я сказал: «Я первый среди россиян!». Вот вы спрашиваете расстроился ли... Нет! Футбол целостен, нет отдельно карточки или голов. Все равно тебя оценивают в конце по жизни в футболе.

ДЕРЕВНЯ КРЮКОВО

- У вас признание было уже в 1972 году, когда вы стали лучшим игроком Союза. Вы можете объяснить, как так произошло, что вы - левый защитник, и выбраны лучшим футболистом года?!

- Я только сейчас стал понимать ценность этого признания. «Спартак» то тогда занял 11-е место! А кто играл в СССР?! Это времена Шестернева, Муртаза Хурцилавы, Володи Мунтяна, Толи Бышовца... И тут я, парень из деревни Крюково.

- Там, где погибает взвод?

- Была такая песня у «Самоцветов», да. Но мало кто сейчас знает, чем еще знаменито Крюково - именно там был найден солдат, который был похоронен у Кремля. И в какой то момент Могилу неизвестного солдата на 41-м километре взяли и перевезли к кремлевской стене. Я послевоенный мальчишка в свои 11 лет видел, как выкопали останки и на лафете везли медленно по Ленинградскому шоссе. А все шоссе - коридор из людей! Километрами длинной! Все усыпано цветами....

Евгению Ловчеву - 70!Фото: Иван МАКЕЕВ

- 1972 год - знаковый, Олимпиада-72... Вы же смотрели фильм «Движение вверх» про победу наших баскетболистов на ней? Там много было про то, как советские спортсмены проходили таможню. Туда везли иконы, оттуда магнитофоны...

- Расскажу одну историю. Как меня минула та чаша, когда «Спартак» попался а таможне с привезенным из Парижа мохером. Я тогда лежал в ЦИТО - у меня задняя поверхность бедра все время надрывалась. А наши футболисты у фарцовщиков покупали валюту – по 3,5 рубля за доллар, и приехали с ней в Париж. Там «Спартак» схлестнулся в одной гостинице с ансамблем Моисеева, который не вылезал из-за границы. Они тот мохер уже на фабриках покупали. Они весь бизнес и рассказали: в долларе - 5 франков, моток махера стоил 1 франк. А в Москве его продавали минимум за 15 рублей. Смотрите, с 3 рублей – получаешь 75 рублей. Это и не снилось сегодняшним бизнесменам! Но в том ансамбле каждый третий был чекист. Они и сдали футболистов. Так что на таможне их уже ждали. А я как раз встречал их в аэропорту.

- Предупредить нельзя?

- Какой там! Я видел, как летал мохер по залу прилета. А иаможенники собрались Старостина ловить, вот именно его им надо было достать! У того легкий чемоданчик, ага понятно, весь мохер там. Все собрались, улыбаются так радостно: «Поймали Николая Петровича!». Открывают чемоданчик – а там две подушки пуховые!

Теперь по поводу «Движения вверх». Сама история тех трех секунд. В олимпийской деревне в Мюнхене был кинозал, где много телевизоров стояло. М мы, футболисты, здесь смотрели все - от легкой атлетики до бокса. Болеем за наших! И мы видели эти три секунды. А затем ребята пришли в гостиницу: Саша Болышев, Ваня Едешко, все великие. И мы сидели вместе с ними все 15 часов, пока все выяснялось. И вот какой момент пошла информация, что «золото» у наших! Ребята встают: «Пошли! У нас все есть в холодильнике!» - «Да нет, нам играть еще завтра».

- А с вами чекисты тоже же ездили?

- Мы их звали «дядя Ваня» По-разному. Однажды мы попались с валютой. Мы сыграли с «Кельном», я забил два гола, играя левого защитника, но мы не успели отовариться. Когда обратно приехали, не задекларировали деньги. Когда улетали в следующий раз, нас поймали на таможне с валютой. Многие стали невыездными. Но тогда наш «Дядя Ваня» подошел, и сказал - сейчас едем все равно на матч под мою ответственность.

ТЕРАКТ НА ОЛИМПИАДЕ

- Но Мюнхен-72, это еще и трагедия. Там был теракт, с захватом израильской делегации.

- Олимпийская деревня в Мюнхене, закрытая. В центре – столовая-ресторан, шведский стол, все дела. А рядом - дом израильской делегации, и окна и балконы его выходили на сторону столовой. Нам говорят: «Там захватили делегацию израильскую, в 12 часов грозятся все взорвать». А мы как раз в тридцати метрах от этих балконов, на которых террористы выходят в черных чулках, с автоматами: «Как взорвать?!». Нам отвечают: «Они отложили взрыв - торгуются».

А дальше мы поехали полуфинал в Аугсбурге. Нас повезли на вокзал. Поезд – два вагона. Польша и СССР. Посередине – вагон-ресторан. Мы готовимся к игре на запасном поле. И вдруг говорят: «Трагедия! Олимпиада закончена!». Мы одеваемся. В этот момент прибегает Гранаткин, вице-президент ФИФА: «Нет, давайте играть». Проиграли - 1:2, приезжаем обратно. Олимпийская деревня в темноте. И мы видим, как оттуда вылетают вертолеты. Один за одним! Это как раз шла спецоперация, и тем террористам дали улететь в аэропорт. Там спецслужбы плохо сработали, много заложников погибло.

Даже играя на позиции левого защитника, становился лучшим игроком СССР!Фото: Иван МАКЕЕВ

- Но на спортсменах все происходящее отразилось?

- Уже тогда в некоторых видах спорта был допинг. В штанге, например, - кровяной допинг. Это когда у тебя в подготовительный период берут кровь, кладут в холодильник, а в нужный момент накануне выступления достаю и вкачивают, и ты выстреливаешь в конкретный день, в конкретный час. Только рассчитать надо все верно, с точностью до дня. А у нас тогда в штанге Василий Алексеев был великий, дал 84 рекорда без всякого допинга! В 1972 году соперником у него был болгарин Христо Плачков, и вилимо баловался он тем самым кровяным допингом. Потому как Олимпийские игры приостановили на день, а кровь-то им уже дали! С тем расчетом выстрелить он должен сегодня! А выходить надо только на следующий день, и он чуть ли не две нулевые оценки получил.

- А у вас был матч за третье место с ГДР. Скандальная игра...

- Это был не договорняк! Мы играли нормальный матч! Мы выигрывали 2:0 после первого тайма, восле второго немцы сквитали. Но регламент гласил, если будет ничья за третье место, бронзовые медали получают обе команды! И когда мы выходили на дополнительное время из-под трибуны, показываем друг другу с немцами нули, это было, да. Но кто такой регламент придумывал?

- Ваши три медали за чемпионат СССР вы отдали в музей «Спартака». А бронза Олимпиады?

- Сыну отдал. Чтобы сохранил. У меня просили в разные музеи. Бизнесмены подкатывали разные, деньги предлагали. Не отдал. Это самая значимая моя медаль. А на том матче за третье место народ начал нас освистывать. Когда на следующий день нас награждали, немецкие болельщики свистели нам и ГДР. А когда мы потом шли к своему дому в олимпийской деревне, там - тишина, охраны кругом полно. Что такое? Оказывается кто-то стрелял по нашему дому! Утром нас вывозили оттуда в аэропорт очень быстро и тихо.

- Футболисты в СССР считались элитой. Вы тогда чувствовали себя обеспеченным человеком?

- В среднем у меня как у игрока сборной выходило по 500 рублей в месяц. Солидные по тем временам деньги. Я начал играть в 20 лет, выходит заработал немало. Но на них купить практически ничего нельзя было. Хотя доставали мебель через директоров магазинов. Все же болельщики. И машины нам разрешали покупать...

- Анзор Кавазашвили, ветеран футбола, великий вратарь, в том числе и «Спартака», был неравнодушен к автомобилям. Он рассказывал, как ездил в Южный порт, где дипломаты сдавали свои машины.

- Однажды, когда стали чемпионами, Старостин мог все подписать в Моссовете. И он подписал нам бумаги на машины. Геша Логофет купил «Форд Зефир», а Анзор – такую тачку с крыльями, как в фильме «Фантомас»! Мы тогда жили на ВДНХ в 25-этажном доме. Постоянная картина - утром с коляской иду, и Анзор катит свою машину в ремонт.

- Говорят, что вы были единственным непьющим футболистом в СССР.

- Я думаю, что не единственным. Многие, может быть, просто скрывали!

- Смешно. Но вы то не скрывали?

- Я выпил в этой жизни два бокала шампанского на первую свадьбу. В 12 часов в Грибоедовском ЗАГСе. А второй уже в гостинице «Россия». Больше – нет. Почему? Кто-то любит, например, семечки, а кто-то не любит. И с алкоголем так же - ну вот не мое это. Не испытываю наслаждения или желания. Когда Лужков был мэром, очередные выборы были, как-то у театра Райкина в Марьиной Роще, меня пригласили. Я оказался за столом с Лужковым. А он же футбольный человек. Мы разговорились. Смотрю, он боржоми все время наливает. Спрашиваю, что такое? Отвечает: «Перестал пить, мешает работе». Не могу сказать, что мне мешало в работе. Но когда закончил играть, возил команду ветеранов по разным городам и весям. А там такой принцип - «Кто воевал, имеет право». Много насмотрелся, нас иногда ссаживали с поездов. А мне это не надо было. И сейчас не надо. Я без этого чувствую себя комфортно.

- И что? Кроме пары бокалов - никогда?

- Я дружил очень близко с Володей Федотовым, хотя мы из разных команд. Он мне звонит в выходной, на даче в Подрезково. Говорит: приезжай, но по дороге купи четыре бутылки водки, у меня строители что-то делают. На выезде из Москвы справа был магазин «Ленинград». А там знакомые всему Союзу цифры - 3.62, 2.87, 1.62... Я иду, выбиваю четыре бутылки водки. Отстоял очередь, продавшщица мне ставит четыре бутылки на прилавок. И я должен их забрать. И в этот момент меня по спине кто-то тихонечко стучит. Стоит 12-летний мальчик и говорит: «дядя Ловчев, дайте автограф». Я одну бутылку в один карман, другую – в другой. Под мышку две бутылки. И вот так расписываюсь мальчику. Большего стыда я не испытывал в жизни!

- Но сильно гудело ваше поколение?

- Да ерунда это все!. Саша Мальцев – величайший хоккеист. Он опоздал на самолет, вечером маленький загул был. Летели в Швецию. А раздули то как!.. У нас не было времени на это. Я женился чуть ли не в 20 лет, у меня ребенок появился сразу же, мы все по семьям разъезжались тут же. Вот Кокорин и Мамаев... Был как то на телевидении, там рассказывают, что они такие хорошие, они детей любят, жен... А почему эти люди, из Питера приехав в Москву, не поехали в семьи вечером, а пошли по барам?! Почему в семьи не пошли?! А у меня семья была. Мне туда нужно было ехать. Там мне было очень хорошо.

ГЛУШАКОВ И ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ

- А так, истории как сейчас с Глушаковым, были? Громкие разводы?

- По разному было. Тогда это не обсуждали в прессе. У Воронина с женой были проблемы. Но кто это знал тогда? Или Анзор Кавазашвили разводился. И я разводился. Кто-нибудь знал до недавнего времени, что я четвертый раз женат?

- Почему не рассказывали?

- Да потому что они - мои жены! Мы с ними родили хороших детей! Они живые люди, им тоже может быть неприятно. А сейчас эта девица – бывшая жена Глушакова - пошла его снимать в баню. Зачем?! Потому что ты хочешь обокрасть этого человека, хочешь показать, какой он нехороший? Но ты прежде всего детям своим показала, что он в бане был с девушкой... Ну да ладно, я не хочу разбираться в этом деле. не испытывал.

- Ну здесь понятно - большие деньги. Вы то почему разводились?

- Я считаю с некоторых пор, что во всех разводах всегда виновата женщина. Человек состоявшийся и кормящий семью нуждается в том, чтобы его понимали. Когда начинаются скандалы, это человеку, который хозяин по жизни, а я хозяин, сразу некомфортно становится. И в конце концов это приводит к разводу. Что-то надо прощать друг другу. о когда это повторяется, тебе становится некомфортно, ты уходишь. Второй брак был вообще неправильный. Он длился всего полгода. Но я венчался. Миша Евдокимов, мой друг, сразу сказал: «Это ненадолго». А Слава Малежик держал венец в церкви, и фота зажглась. Нехороший знак! Третий брак – у нас было 25 лет разницы в возрасте. Хотя это много, когда тебе 50, а ей 25. А когда ей 40, а тебе к 70, это уже другие дела. Сейчас я очень доволен своей супругой и тем, как я живу.

- Вы общаетесь со своими бывшими женами?

- Нет. Зато у меня все тещи были хорошие! Интересная история с первым тестем. Он не родной отец моей жены. Когда я с Васькой Калиновым заехал в Перово свататься, после игры в Ростове, я пришел и говорю: Таня дома? Нет. И мы уже разворачиваемся. Он говорит: чего, из Ростова приехали? Я понимаю, что болельщик. Оказалось, у него фамилия – Яшин. Спрашиваю: «Как ты за «Спартак» болеешь с такой фамилией?» - «А меня однажды менты поймали на Курском вокзале, отдубасили, я и не болею за эту команду».

СУМАСШЕДШИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

- Насколько вам сейчас футбол интересен? Как вам чемпионат мира в России?

- Смотрю все матчи российской Премьер-лиги, стараюсь не пропускать занчимых игр других турниров. И нас был сумасшедший чемпионат мира! Я сам участвую с 1970 года. Ездил практически на все чемпионаты Европы и мира. Но тут я ходил на Никольскую – и какой же я кайф ловил от этих людей! Видел, как одинокие англичане ходят, взрослые люди, которые понимают, что их обманули там, и что надо было ничего не бояться, а ехать к нам спокойно.

- Вы видели всех великих - Пеле, Марадона, Месси и Криштиану. Кто для вас номер один?

- Пеле! Потому что все остальные успешны в каком-то одном амплуа, в одной системе игры. А Пеле показал себя в разных поколениях. Помните 17-летнего мальчика, который принял мяч на грудь, перебросил и слету засадил в ворота?! И теперь вспомните человека через 12 лет в Мехико, когда он Тостао выдвинул вперед, а Пеле отодвинули ближе к середине, и он он разыгрывающим стал. Он все мог в футболе. Если нужно, он стал бы центральным защитником – и был бы лучшим! А Месси не будет лучшим в опорной зоне. И Роналду не будет.