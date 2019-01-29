Архитектура в центре Москвы: женщина превращается в скульпутуру неандертальца

Жители столицы в очередной раз митингуют в социальных сетях за исторический облик любимого города. На этот раз в центре внимания оказался дом номер один в Сверчковом переулке, построенный в 1874 году. За эти годы он претерпел две реконструкции и стал выше на два этажа. Однако декор удалось сохранить, несмотря на то, что в 1917-м здесь был штаб революционеров-печатников. Уж им-то эти украшения и фигурки точно были побоку.

И вот несколько дней назад москвич Роман Попов оглоушил культурную общественность: несколько женских скульптур заляпали раствором до такой степени, что те стали похожи на зооморфных мифических существ. И в качестве доказательства пристегнул к публикации фотографии.

И покатились они по Фейсбуку как снежный ком. Москвоведы схватились за голову и сказали, что такой ремонт задевает их чувства (все-таки это не Ховрино какое-нибудь, а исторический центр). А пользователи похихикали и, поразмыслив, назвали горе-реставраторов... орками.

«ЧТО ВЫ ТАМ УВИДЕЛИ?»

Дом, о котором идет речь, расположен сразу в трех переулках - Армянском, Сверчковом и Архангельском. Жилых квартир в нем больше нет. Зато есть офисы, которые занимают акционерное общество «Зарубежнефть», Центр практической психологии, Союз лесопромышленников России и другие организации. Архитектура и, правда, необычная. Над окнами второго этажа торчат женские головы, а над окнами третьего - фигуры сидящих красавиц. С чалмою на темечке. Я каждую из них осматривал пытливым взглядом и все никак не мог понять, что не так. Нос на месте. Рот и глаза тоже. Пока не дошел до Девяткина переулка. И не увидел шестую женщину, сидевшую (надо же так совпасть) над главным входом в нефтяную компанию. Эта барышня выглядит так, как будто ее слепили в ясельной группе детского сада. Причем одной рукой. И не днем, а ночью. Уста куда-то исчезли. Глаза заполнились глиной. Нос распух как у утопленника. А чалма превратилась в обрубок лужковской кепки.

Пока я дивился новому слову в архитектуре, рядом со мной примостились две съемочные группы. Их камеры были направлены к третьему этажу здания.

- Да что вы там увидели? - не выдержал мужик, смахивая снег с лобового стекла своего авто.

Мы объяснили. После чего гражданин присвистнул и всерьез заметил, что отреставрированная фигура напоминает неандертальца.

- Ну примата, от которого произошел современный человек.

Дом, о котором идет речь, расположен сразу в трех переулках - Армянском, Сверчковом и АрхангельскомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальше еще хуже. У таких же горельефов вообще нет лиц (в том числе в Архангельском переулке). Они замазаны чьей-то размашистой рукой. И покрыты побелкой.

- Видимо, ремонтом занимались штукатуры, приехавшие в Москву из Средней Азии, - считает еще одна прохожая Наталья. - Зачем доплачивать профессиональным реставраторам, если и так сойдет?

На входе к нефтяникам, занимающим львиную долю здания, меня встретил угрюмый охранник.

- Странно, что только сейчас спохватились, - сказал он. - Ремонт фасада делали лет семь назад.

И С КОГО ТЕПЕРЬ СПРАШИВАТЬ?

Официальных комментариев от столичного правительства о доме номер один в Сверчковом переулке не поступало. Раз он такой старый и ценный, я сразу позвонил в Департамент культурного наследия Москвы. И получил ответ:

- Да, мы слышали про эту историю. Но это здание - не объект культурного наследия. У него нет охранного статуса. Попробуйте обратиться в Москомархитектуру.

Набираю.

- Это не к нам, - отвечают. - Наверное, нужно в Департамент культурного наследия.

- Я туда уже звонил.

- Тогда в Департамент капремонта.

Набираю.

- Мы не проводили по этому адресу никаких работ.

Неудачный ремонт фасада сначала рассмешил общественность, а потом разозлилФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Круг замкнулся.

Получить ответ удалось от «Зарубежнефти», в которой подтвердили, что здание принадлежит им.

- Оно не является историческим памятником архитектуры, - рассказали в пресс-службе компании, - и при передаче его в собственность никаких специальных требований по содержанию со стороны уполномоченных органов города Москвы не выдвигалось. За время нахождения здания в собственности (с 2003 года по Сверчкову переулку и с 2012 года по Архангельскому переулку) АО «Зарубежнефть» реставрационные работы не проводила - только косметическую покраску и установку внешней подсветки здания. Работы по реставрации фасада, включая его отдельные декоративные элементы, запланированы на весенне-летний период этого года.

«НЕ ВАЖНО, КАКОЙ СТАТУС У ЭТОГО ДОМА»

- У многих эта ситуация вызывает смех, но, на мой взгляд, это смех сквозь слезы, - поделилися с «КП» москвовед Павел Гнилорыбов. - Жителям города совершенно все равно, какой у этого дома статус. Главное, чтобы элементы архитектуры оставались в хорошем состоянии, а не вызывали недоумение. Все-таки это не современная инсталляция, а горельефы второй половины 19 века. Архитектор - знаменитый мастер эклектики Август Вебер. Два этажа в этом здании надстроили в 30-е годы, когда при Сталине боролись с нехваткой площадей. Вторая реконструкция была в 70-е годы. Но внешний облик, к счастью, сохранился. Если в ближайшие дни официальных объяснений так и не будет, я и мои знакомые историки-москвоведы составим несколько обращений. Если надо, соберем подписи. Общество сегодня охотно защищает подобные ценности. Вспомните дом Булошникова на Большой Никитской. Тысячи людей выступили против сноса. Тут, конечно, не так все серьезно. Но все равно - испорченные горельефы надо отреставрировать.

ДЕЖАВЮ

Увы, но подобные случаи реставрации далеко не редкость. Вспомним некоторые из них.

Москва, 2015 год, улица Мясницкая

На фасаде торгового дома Кузнецова во время ремонта рабочий решил поправить лицо древнеримского бога Меркурия и подлил монтажной пены. После этого покровителя торговли перекосило и он стал похож на усатого узбека, торгующего дынями. После скандала реставраторам пришлось воссоздать верхнюю губу Меркурия, скулы, нос и глаза. Сейчас божество выглядит прилично.

Санкт-Петербург, 2011 год, Адмиралтейский проезд

В центре скандала оказались скульптуры на центральной башне Адмиралтейства, которые не только опухли от такой реставрации, но и потеряли гендерные признаки.

Санкт-Петербург, 2015 год, улица Восстания

Здесь пострадала нимфа музыки, украшавшая Доходный дом Бадаева. Ее широкие глаза превратили в узкие щели. Губы, некогда приоткрытые, сжали в злобную усмешку. И получила прекрасная нимфа обидное прозвище - «степная баба».

ВОПРОС РЕБРОМ

- Я видел эту барышню на фотографии, - рассказал "КП" архитектор и реставратор храмов Александр Попов. - И она производит очень грустное впечатление. То, что кто-то пытался ее видоизменить, сомнений нет. Пропорции изменены. Шеи совсем не стало. Лицо приплюснуто. Очевидно, что приложили руку. От времени таких метаморфоз не бывает. Оно накладывает другие отпечатки. Какие-то подтеки, изменение цвета. Часто отваливаются какие-то элементы. В общем, остается загадкой, кто над этой нимфой так надругался.