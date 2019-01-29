Рыдающую Кудрявцеву успокаивают после убийственного признания

Российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается материнством. 47-летняя артистка не так давно стала мамой и сильно переживает за свою малышку.

"Сегодня я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее. А еще вчера она у меня за две секунды, пока я отвернулась, упала с кровати на пол. Начала рыдать я, а не она. Короче я невротик", - написала знаменитость в Facebook.

Сердобольные подписчицы кинулись успокаивать рыдающую Леру Кудрявцеву: "Нельзя так эмоционировать, чтобы реакция такая не формировалась у доченьки", "Но как не реагировать на подобное? Мы ведь мамы".

leratv Лера души не чает в дочке

"Мы все невротик и невносик, все будет хорошо!", - прокомментировал пост Леры актер и ведущий Оскар Кучера.

"Не ты одна", - заверила светская львица Екатерина Одинцова, ставшая накануне бабушкой.

leratv Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году

Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. Через пять лет у пары родилась дочь Маша. Причем уже через несколько недель ведущая вышла из декретного отпуска. Во время работы Кудрявцева часто общается с супругом и ребенком по видеочату. "У моей дочки самый лучший папа. Первые дни он боялся брать ее на руки, говорил: «Ой, я ее сломаю!» А сейчас страх прошел: купает, носит, улюлюкает", - не верит своему счастью звезда.

Лера не раз отмечала, что роды в ее возрасте - это стресс: "Быстро в форму не придешь. Ну, может быть, с помощью нарядов кажется, что я в форме. Но на то мы и артисты, мы любим обманывать людей".