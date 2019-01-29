2019-01-29T19:40:03+03:00
Звезды

Рыдающую Кудрявцеву успокаивают после убийственного признания

После родов знаменитость превратилась в невротика
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Лера Кудрявцева наслаждается материнством. 47-летняя артистка не так давно стала мамой и сильно переживает за свою малышкуЛера Кудрявцева наслаждается материнством. 47-летняя артистка не так давно стала мамой и сильно переживает за свою малышкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается материнством. 47-летняя артистка не так давно стала мамой и сильно переживает за свою малышку.

"Сегодня я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее. А еще вчера она у меня за две секунды, пока я отвернулась, упала с кровати на пол. Начала рыдать я, а не она. Короче я невротик", - написала знаменитость в Facebook.

Сердобольные подписчицы кинулись успокаивать рыдающую Леру Кудрявцеву: "Нельзя так эмоционировать, чтобы реакция такая не формировалась у доченьки", "Но как не реагировать на подобное? Мы ведь мамы".

leratvleratv
Лера души не чает в дочке
401857 отметок «Нравится»6001 комментариевInstagram

"Мы все невротик и невносик, все будет хорошо!", - прокомментировал пост Леры актер и ведущий Оскар Кучера.

"Не ты одна", - заверила светская львица Екатерина Одинцова, ставшая накануне бабушкой.

leratvleratv
Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году
95893 отметок «Нравится»629 комментариевInstagram

Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. Через пять лет у пары родилась дочь Маша. Причем уже через несколько недель ведущая вышла из декретного отпуска. Во время работы Кудрявцева часто общается с супругом и ребенком по видеочату. "У моей дочки самый лучший папа. Первые дни он боялся брать ее на руки, говорил: «Ой, я ее сломаю!» А сейчас страх прошел: купает, носит, улюлюкает", - не верит своему счастью звезда.

Лера не раз отмечала, что роды в ее возрасте - это стресс: "Быстро в форму не придешь. Ну, может быть, с помощью нарядов кажется, что я в форме. Но на то мы и артисты, мы любим обманывать людей".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Медведчук предложил сделать Донбасс автономией в составе Украины
ВЭБ.РФ обратится в Международный арбитраж в случае окончательной экспроприации Украиной активов банка
В США мальчик позвонил в службу 911 с жалобой на тяжелые домашние задания по математике
США приступили к производству новых ядерных боеголовок
Абэ назвал условие размещения баз США на Курилах
В Китае казнили водителя, сбившего насмерть 15 человек
В пригороде Парижа напали на жену Жана-Мари Ле Пена
Верховный суд Украины оставил в силе арест активов "дочек" банков РФ
Толкнувший Скабееву депутат Рады представлен к госнаграде Эстонии
Захарова прокомментировала слова Порошенко о необходимости «холодного мира» с Россией
Госдеп предоставил Гуайдо доступ к счетам Венесуэлы в США
Пять человек арестованы после прорыва на бразильской дамбе
США разрабатывает "суперпушку", которая нарушает Договор о РСМД
Политолог: Порошенко запутался, нужен ли ему мир с Россией
Следствие считает, что у похитителя картины Куинджи были сообщники
Кремль пока не сформировал позицию по инициативе Минюста о коррупции
В Кремле осудили санкции США против венесуэльской компании PDVSA
Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году
Порошенко: Украине нужен холодный мир с Россией
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины